Altına gümrük vergisi gündemde

Financial Times’ın haberine göre ABD hükümeti, bir kilogramlık külçe altın ithalatına yeni bir gümrük vergisi uygulamaya başladı.

Sektör yetkilileri, külçe altınların daha önce Trump yönetimi döneminde uygulanan ülke bazlı tarifelerden muaf tutulacak gümrük kodları altında sınıflandırılmasını bekliyordu. Ancak ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi, 31 Temmuz tarihli bir karar mektubuyla bir kilogramlık ve 100 ons’luk külçe altınları, vergilere tabi olan bir kod altında listeledi.

Bir kilogramlık külçe altınlar, dünyanın en büyük altın vadeli işlem piyasası olan Comex’te en yaygın işlem gören form olarak biliniyor ve İsviçre’nin ABD’ye gerçekleştirdiği külçe altın ihracatının büyük bölümünü oluşturuyor.

Altın fiyatları ne durumda?

AA'nın haberine göre altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 443 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 4 bin 4033 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, saat 09.15 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 4 bin 443 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 442 liradan, cumhuriyet altını 30 bin 18 liradan satılıyor.

Altının onsu da yeni güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından yatay seyirle 3 bin 395 dolardan işlem görüyor.