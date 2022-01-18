Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogramı 790 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 782 bin lira, en yüksek ise 790 bin 180 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,41 artarak 790 bin liradan tamamladı.

KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 707 milyon 621 bin 290,96 lira, işlem miktarı ise 900,26 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 709 milyon 28 bin 150,28 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Gram Kıymetli Madenler ve Rona Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: