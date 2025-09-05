DGS sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? DGS tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

DGS üniversite kayıt tarihleri henüz açıklanmadı.

Kayıt işlemleri, 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra belirlenen tarihler arasında yapılacak.

Şartlı Kayıt Hakkı

Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 10 Temmuz 2025 tarihli kararına göre, DGS'yi kazanmasına rağmen kayıt tarihlerine kadar mezun olamayan ön lisans öğrencileri için şartlı kayıt imkânı tanındı.

Bu öğrenciler, staj, bütünleme veya tek ders sınavları gibi durumları tamamlayıp mezuniyet hakkı elde ettiklerini belgelemeleri halinde, kazandıkları lisans programlarına 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi başlangıcına kadar geçici kayıt yaptırabilecekler. Ancak, bu tarihe kadar mezuniyetlerini belgeleyemeyen öğrencilerin geçici kayıtları silinecek.