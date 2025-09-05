DGS sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? DGS tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de

Meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan adayların dört yıllık lisans programlarına geçişini sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih süreci tamamlandı. 4 Eylül Perşembe günü sona eren başvuru sürecinin ardından, adaylar şimdi heyecanla tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor.
DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
DGS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken, gözler ÖSYM'den gelecek resmi duyuruya çevrildi.
Geçmiş yılların takvimleri incelendiğinde, tercih sonuçlarının genellikle tercih sürecinin bitiminden 2-3 hafta sonra açıklandığı görülüyor. Bu bilgi ışığında, 4 Eylül'de sona eren DGS tercih işlemlerinin sonuçlarının Eylül ayının son haftalarında ilan edilmesi bekleniyor.
Ancak, bu bir tahminden ibaret. Adayların en doğru ve güncel bilgi için ÖSYM'nin resmi internet sitesini düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor.
DGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
DGS yerleştirme sonuçları, adaylara posta yoluyla gönderilmeyecektir. Sonuçlar, yalnızca ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri, adaylar için bir tebliğ hükmündedir ve resmî geçerliliği bulunmaktadır.
Yerleştirildiği yükseköğretim programına kayıt yaptıracak adayların yerleştirme bilgileri (engel durumları da dahil), ÖSYM tarafından elektronik ortamda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'na iletilecektir. Adaylar, bu bilgileri e-Devlet üzerinden veya üniversitelerin kayıt sistemleri aracılığıyla takip edebilecektir.
DGS YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları açıklandığında, adayların yerleştirildikleri üniversiteler ve bölümler kesinleşir. Bu aşamadan sonra adayların izlemesi gereken adımlar şu şekildedir:
Kayıt İşlemleri: Yerleştiğiniz programa kayıt işlemlerini, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ilgili üniversitenin belirlediği tarihlerde tamamlamanız gerekmektedir.
Kayıt Yöntemleri: Kayıt işlemleri, hem e-Devlet üzerinden online olarak hem de üniversitelere şahsen başvuru yoluyla yapılabilir.
Ek Tercih Süreci: Kayıtların tamamlanmasının ardından, boş kalan kontenjanlar duyurulur ve bu kontenjanlar için ek tercih süreci başlar.
Bu süreçte adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin duyurularını ve YÖK'ün resmi açıklamalarını yakından takip etmeleri önemlidir.
DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
DGS üniversite kayıt tarihleri henüz açıklanmadı.
Kayıt işlemleri, 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra belirlenen tarihler arasında yapılacak.
Şartlı Kayıt Hakkı
Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 10 Temmuz 2025 tarihli kararına göre, DGS'yi kazanmasına rağmen kayıt tarihlerine kadar mezun olamayan ön lisans öğrencileri için şartlı kayıt imkânı tanındı.
Bu öğrenciler, staj, bütünleme veya tek ders sınavları gibi durumları tamamlayıp mezuniyet hakkı elde ettiklerini belgelemeleri halinde, kazandıkları lisans programlarına 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi başlangıcına kadar geçici kayıt yaptırabilecekler. Ancak, bu tarihe kadar mezuniyetlerini belgeleyemeyen öğrencilerin geçici kayıtları silinecek.