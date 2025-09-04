ARA
Yabancı 9 hafta sonra hissede satışa döndü

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 139,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Böylelikle yabancı 9 hafta sonra hissede satış tarafına geçmiş oldu.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Ağustos haftasında net 139,6 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 763,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 9,8 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 22 Ağustos haftasında 34 milyar 894,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 29 Ağustos haftasında 34 milyar 466,7 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 14 milyar 674,3 milyon dolardan 15 milyar 503,8 milyon dolara, ÖST stokları ise 837,9 milyon dolardan 844,9 milyon dolara çıktı.

