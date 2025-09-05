TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları başladı mı? TOKİ başvuru tarihi ve şartları belli oldu mu?

Dar ve orta gelirli vatandaşları uygun fiyatlarla ev sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi için heyecan dorukta. Türkiye genelinde büyük bir ilgiyle karşılanan projede, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere 81 ilde inşa edilecek konutlar için başvuru tarihleri merakla bekleniyor. Vatandaşlar, hayallerindeki evlere ulaşmak için başvuru takvimine ilişkin yapılacak resmî duyuruları yakından takip ediyor.
TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi için başvuru ekranı henüz kullanıma açılmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, proje başvurularının yıl sonuna doğru veya önümüzdeki yılın başı itibarıyla başlayacağını duyurdu.
Haziran ayı sonu itibarıyla ihale süreci tamamlanan proje için gözler, yapılacak yeni duyurulara çevrildi. Konuya ilişkin güncel bir açıklama geldiğinde, başvuru tarihi ve detayları kamuoyuyla paylaşılacak.
TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU ŞARTLARI VE ÖDEME PLANI AÇIKLANDI MI?
TOKİ'nin merakla beklenen 250 bin sosyal konut projesi için başvuru şartları ve ödeme planı henüz resmî olarak açıklanmadı.
TOKİ tarafından yapılacak duyuruyla birlikte:
Başvuru şartları: Hane geliri, ikamet şartı ve diğer tüm başvuru koşulları netlik kazanacak.
Ödeme planı: Konut fiyatları, peşinat miktarları, aylık taksitler ve vade süreleri gibi ödeme detayları da kamuoyuyla paylaşılacak.
Başvuruların başlamasıyla birlikte bu bilgilerin de eş zamanlı olarak duyurulması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme yaşandığında güncel bilgiler haberimize eklenecektir.
TOKİ KONUTLARI NEREYE YAPILACAK?
TOKİ'nin bugüne kadarki en büyük konut projesi kapsamında ihaleye çıkılan 165 bin 55 sosyal konutun 128 bin 378'i büyükşehirlerde inşa edilecek. Konutların büyük çoğunluğu, talep yoğunluğuna paralel olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de yer alacak.
İl ve ilçe bazında konut sayıları ise şu şekilde planlandı:
İstanbul: Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri ilçelerinde toplam 48.416 konut
Ankara: Çamlıdere, Ayaş, Kahramankazan, Kızılcahamam, Bala, Mamak, Sincan, Nallıhan, Gölbaşı, Etimesgut ilçelerinde toplam 13.646 konut
İzmir: Merkez, Bergama, Kınık, Aliağa, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Dikili, Menemen, Tire, Karaburun, Urla, Torbalı ilçelerinde toplam 11.325 konut
Diğer illerde yapılacak konut sayıları:
Antalya: 6.799
Aydın: 682
Balıkesir: 2.339
Bursa: 6.305
Denizli: 2.300
Erzurum: 1.349
Eskişehir: 2.394
Kayseri: 2.711
Kocaeli: 1.150
Konya: 5.300
Manisa: 3.334
Mardin: 1.476
Mersin: 5.040
Muğla: 1.915
Ordu: 2.003
Sakarya: 2.678
Samsun: 3.318
Trabzon: 1.989
Van: 1.900
BAKAN KURUM'DAN TOKİ SOSYAL KONUT AÇIKLAMASI
Bakan Kurum'un 250 bin konut projesi ile ilgili yaptığı açıklamalar şu şekilde;
"Deprem bölgesiyle birlikte inşallah bu yıl sonu tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız. Detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak.
Yeni sosyal konut kampanyalarıyla evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesine imkan sağlayacağız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelediler. Yıl sonunda 81 ili kapsayan inşallah bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı, vatandaşımıza 81 ilde yapıyor olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. 19-20 yaşında kuradan ev sahibi olan gençleri sokakta görüyorum, ne güzel. Kontenjanlar ayıracağız, vatandaşlarımıza bu imkanları sunacağız."
"Daha önceki projemizde evi olmayan 18 yaşını doldurmuş arkadaşlarımıza böyle bir kontenjan ayırdık. İnşallah şimdi yeni çalıştığımız yıl sonu veya önümüzdeki yılın başı itibarıyla vatandaşımıza sunacağımız projeden de gençlerimize yine kontenjan ayıracağız. 18 yaşını doldurmuş gençlerimiz sizler bu projeye başvurabileceksiniz. Arkadaşlarımız hayata belki bir evi olarak atılacak. Yani bu çok önemli bir avantaj. Bunun dışında da tüm Türkiye'de biliyorsunuz bu projeleri yürütüyoruz. Sosyal konut anlamında bugüne kadar 1,5 milyon sosyal konutu ülkemizde 81 şehrimize kazandırdık. İnşallah buna yenilerini eklemeye devam edeceğiz."