Pazartesi okullar saat kaçta açılıyor? 8 Eylül Pazartesi günü okul saati ile ilgili düzenleme

Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlangıcı için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin yaptığı açıklamaların ardından, okulların açılacağı 8 Eylül Pazartesi günü için ilk ders saati konusu gündeme geldi.
Pazartesi okullar saat kaçta açılıyor?
İstanbul Valiliği, yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü olan 8 Eylül Pazartesi için özel bir ders başlangıç saati belirledi.
Yapılan yazılı açıklamaya göre, şehirdeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla, İstanbul'daki tüm resmî ve özel ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ilk ders zili saat 10.00'da çalacak. Eğitim-öğretim faaliyetleri, bu özel gün için 10.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Bu düzenleme, özellikle servis ve okul güzergâhlarında yaşanabilecek olası trafik aksaklıklarının önüne geçmeyi hedefliyor.
ZİLSİZ OKUL UYGULAMASINA GEÇİLECEK
Öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla, uygun okullarda "zilsiz okul" uygulamasına geçilecek. Zorunlu durumlarda kullanılacak zillerin sesi ise çevreyi rahatsız etmeyecek seviyeye indirilecek ve zil sesleri Bakanlık tarafından belirlenen melodiler arasından seçilecek.
KÜLFET OLACAK ETKİNLİKLERDEN KAÇINILACAK
Planlanacak mezuniyet günü etkinliklerinde velilere ve okullara külfet getirecek etkinliklerden kaçınılacak. Etkinlikler için önceden izin alınarak okulların, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin uygun mekan veya alanları kullanılacak, okul/kurum dışındaki mekanlarda mezuniyet etkinlikleri yapılmayacak.
SINIFLARDA CEP TELEFONU YASAK
Öğrencilerin, dijital bağımlılığa neden olan etkenlere karşı farkındalıklarının artırılması için sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına yönelik uygulamaya devam edilecek ve öğretmenler de sınıf içinde cep telefonu kullanmayacak.