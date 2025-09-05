Pazartesi okullar saat kaçta açılıyor? 8 Eylül Pazartesi günü okul saati ile ilgili düzenleme

Pazartesi okullar saat kaçta açılıyor?

İstanbul Valiliği, yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü olan 8 Eylül Pazartesi için özel bir ders başlangıç saati belirledi.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, şehirdeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla, İstanbul'daki tüm resmî ve özel ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ilk ders zili saat 10.00'da çalacak. Eğitim-öğretim faaliyetleri, bu özel gün için 10.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu düzenleme, özellikle servis ve okul güzergâhlarında yaşanabilecek olası trafik aksaklıklarının önüne geçmeyi hedefliyor.