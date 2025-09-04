Borsa şirketinden Temu açıklaması

Horoz Lojistik'in dün yaptığı açıklama şöyle:

Şirketimiz, küresel e-ticaret platformu olan Temu ile Temu'nun yerel piyasada gerçekleştireceği e-ticaret faaliyetlerinde ürün teslimatına yönelik olarak hizmet vermek üzere mutabakata varmıştır.

Bu stratejik iş birliği ile Temu tarafından satışı gerçekleştirilecek olan büyük hacimli ürünlerin (100 desi / 30 kg üzeri) Türkiye içinde hızlı ve güvenli teslimatının yanı sıra e-ticaret lojistiği kapsamında sinerji oluşturulması hedeflenmektedir.

Gelişmesi planlanan bu yeni iş birliği ile Şirketimizin finansallarına ciro ve karlılık olarak pozitif bir etki oluşması öngörülmektedir.

