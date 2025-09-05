Bu hafta sonu sınav var mı? 6-7 Eylül hangi sınavlar yapılacak?

Hafta sonları gerçekleştirilen ÖSYM, Açıköğretim ve MEB sınavları, binlerce adayın katılımıyla yoğun ilgi görüyor. Bu nedenle, her hafta sonu yaklaşırken, hangi sınavların yapılacağı ve sınav yerlerine ulaşım gibi konular merak konusu oluyor. Adaylar ve yakınları, sınav takvimini yakından takip ederek hazırlıklarını buna göre yapıyor.

Bu Hafta Sonu Hangi Sınavlar Var?

Bu hafta sonu (6-7 Eylül 2025), adayların merakla beklediği önemli bir sınav uygulanacak.

6 Eylül Cumartesi

6 Eylül Cumartesi günü, ÖSYM, MEB veya diğer kurumlar tarafından duyurulan herhangi bir sınav bulunmamaktadır.

7 Eylül Pazar

7 Eylül Pazar günü, ÖSYM tarafından 2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu yapılacak. Kamu kurumlarında A Grubu kadrolara atanmak isteyen lisans mezunlarının girdiği bu sınav, sabah saatlerinde gerçekleştirilecek.

Sınav Detayları:

Sınav Saati: Sınav, 10.15'te başlayacak.

Süre: Adaylara, 120 sorudan oluşan test için 130 dakika süre verilecek. Sınav yaklaşık 12.25'te sona erecek.

Sınav İçeriği:

Genel Yetenek (60 soru): Türkçe ve Matematik bölümlerinden oluşuyor.

Genel Kültür (60 soru): Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve Güncel Bilgiler bölümlerini kapsıyor.

Adayların, sınavın başlama saati olan 10.15'ten önce, en geç saat 10.00'da sınav binalarında bulunmaları gerekiyor. 10.00'dan sonra hiçbir aday sınav binasına alınmayacak. Kimlik belgesi sorunu yaşayan adaylar için ise 7 Eylül sabahı 07.00-10.00 saatleri arasında belirli nüfus müdürlükleri açık olacak ve geçici kimlik belgesi düzenlenecektir.