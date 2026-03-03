AFAD duyurdu: Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 15:09 sularında Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 15:09 sularında Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 3, 2026
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Karadeniz
Tarih:2026-03-03
Saat:15:09:45 TSİ
Enlem:43.37944 N
Boylam:39.525 E
Derinlik:7.37 km
Detay:https://t.co/NSaCPyr0l7@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi