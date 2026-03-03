AFAD duyurdu: Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

ARA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz açıklarında 4,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 15:09 sularında Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

