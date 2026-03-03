Altunizade Suites İstanbul, Curio Collection by Hilton sektör temsilcilerini ağırladı

Temmuz 2026’da açılan Altunizade Suites Istanbul, Curio Collection by Hilton, turizm sektörünün önde gelen isimlerini bir davette bir araya getirdi. İstanbul Anadolu Yakası’nda bulunan otel, sektörel iş birliklerini güçlendirmeyi hedefleyen organizasyonda konseptini ve deneyim odaklı yaklaşımını tanıttı.

Yeni yatırımın, Anadolu Yakası’ndaki üst segment konaklama arzına önemli katkı sağlaması bekleniyor.



Sanat, gastronomi ve konaklama modeli

Curio Collection by Hilton portföyünün Türkiye’deki yeni üyelerinden biri olan otel, 237 mutfaklı suit odasıyla özellikle uzun dönem konaklama segmentine hitap ediyor. Projenin iç mimarisi, Zeynep Fadıllıoğlu tarafından tasarlandı.

Davet kapsamında misafirler otelin sanat vizyonunu, gastronomi konseptini ve mimari detaylarını deneyimleme fırsatı buldu.

Lokanta Yoğurt, yerel lezzetleri modern tekniklerle yorumlarken; sanatla iç içe kurgulanan FAMI konsepti, deneyim odaklı atmosferiyle dikkat çekti.





Otelin avlusunda konumlanan ve 360 derece LED ekranlarla çevrili “The Cube”, yenilikçi bir deneyim alanı olarak öne çıkıyor.



"Anadolu Yakası’nın yeni buluşma noktası olmayı hedefliyoruz"

Gece kapsamında konuşma yapan Genel Müdür Ahmet Arslan, iş ortaklıklarına vurgu yaparak şunları söyledi:

“Turizm sektörünün değerli temsilcilerini ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Sanat, gastronomi ve ev konforunu bir araya getirdiğimiz bu proje ile Anadolu Yakası’nın yeni buluşma noktası olmayı hedefliyoruz.”