Düğünlerde ‘Suriye altını’ olarak bilinen düşük ayarlı (21 ayar) altın takı kullanımı da yaygınlaştı. Suriye altını ile darphane altını arasındaki farkı gözle ayıt etmek ise mümkün değil.

Peki Suriyelilerin kendi örf ve adetlerine uygun takı gruplarını tercih etmesiyle Türkiye’de de dolaşıma giren Suriye altınını darphane altınından nasıl ayırt edilir?

DARPHANE ALTINI İLE SURİYE ALTINI NASIL AYIRT EDİLİR?

Ağırlıklı olarak Ortadoğulu insanların tercih ettiği 21 ayar altınlar Suriyelilerin Türkiye’de nüfuslarının artması ve kendi mağazalarını açmasıyla yaygınlaştı.

NTV’ye konuşan Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş, şu uyarılarda bulundu:

“Öncelikle Suriye altınını gözle ayırt etmek mümkün değil. Anlayabilmek için kolyenin klips kısmına bakmak gerekiyor. Altının üzerinde özellikle klips kısımlarında 21 ayar, 875 veya Arapça bir ibare bulunuyor.

FİYAT FARKI 1000 TL

Öte yandan fiyat aralığı da Suriye altınını ayırt etmekte önemli bir kriter. Darphane altınıyla ve Suriye altınıyla yapılmış aynı model iki kolye arasında yaklaşık 1000 TL’lik bir fiyat farkı oluyor. “