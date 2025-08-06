Dolar/TL güne nasıl başladı? 6 Ağustos 2025

Dün 40,5940-40,6920 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 40,6710'dan tamamlamıştı.
Dolar/TL, bugün saat 09.10 itibarıyla yatay seyirle 40,6890'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 47,1620'den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 yükselişle 54,1870'ten satılıyor.
Dolar endeksi yatay seyirle 98,7 seviyesinde bulunuyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın ilaç ve yarı iletken ithalatına yönelik tarife sinyali vermesi ve ülkede zayıf gelen hizmet sektörü verilerinin etkileri varlık fiyatlamalarında hissediliyor.
Analistler bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağına, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de mortgage başvurularının takip edileceğine işaret etti.