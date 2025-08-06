ARA
Dolar/TL güne nasıl başladı? 6 Ağustos 2025

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 40,6890 seviyesinden işlem görüyor.

06 Ağustos 2025 | 09:17
Son Güncellenme: 06 Ağustos 2025 | 09:17
Dün 40,5940-40,6920 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 40,6710'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.10 itibarıyla yatay seyirle 40,6890'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 47,1620'den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 yükselişle 54,1870'ten satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 98,7 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ilaç ve yarı iletken ithalatına yönelik tarife sinyali vermesi ve ülkede zayıf gelen hizmet sektörü verilerinin etkileri varlık fiyatlamalarında hissediliyor.

Analistler bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağına, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de mortgage başvurularının takip edileceğine işaret etti.

