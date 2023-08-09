Elinde 1 gram altı altını olanlar ne yapacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre, rafineriler artık en az 1 gram, en fazla 100 gram altın üretebilecek. Bir süre önce Bakanlığın sitesinde Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge yayımlandı.

Buna göre, basılı kıymetli madenler yalnızca dikdörtgensel şekilde üretilebilecek. Basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram, gümüşler asgari 50 gram, azami 500 gram, platin ve paladyumlar asgari 2,5 gram, azami 250 gram ağırlığında üretilebilecek. Daha önceki düzenlemede, basılı altınların asgari üretim sınırı "0,5" gram olarak belirlenmişti.

Peki bu karar ne anlama geliyor? Elinde yarım gram altını olanlar ne yapacak?

Finans analisti İslam Memiş son dönemde peş peşe yayımlanan genelgeleri TRT Haber'de değerlendirdi: Memiş, "Birincisi yurt dışından ithal edilen işçiliksiz altınlarda bir kota uygulanması. İkincisi yine yurt dışından ithal edilen altın ve mücaevherat grubuna 120 mali yükümlülük yani vergi. Üçüncüsü de en az 1 en fazla da 100 gram altın basacaklar. Önceden külçe altınlar da basılıyordu. İçerdeki cari dengeyi biraz da dengelemek için bu politikalar uygulanıyor. İçerde ithalat tarafında ciddi bir artış vardı son 1 yıldır. Son 7 ayda ithalat tarafında yüzde 180'lik bir artış vardı. içerdeki dengeyi biraz daha sağlamak için bu genelgeler yayınlandı" diyor.

Vatandaşlar 1 gram altı altınlarını bozdurabilecek

İslam Memiş elinde 1 gram ve altı altın bunulan vatandaşların herhangi bir sorun yaşamayacağını söylüyor...

"Piyasada 1 gramın altında altın artık biraz zor bulunacak. Ancak vatandaşlarımızın elinde bulunan yarım gramlık, 0.25 gram altınlarla ilgili bir sorun yok. Kuyumculara gidip bozdurabilecekler. Dolaşımda bir problem yok. Sadece genelge yayınlandıktan sonra basımı yasak olan bir süreci konuşuyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda elimde kaldı düşüncesini asla kafalarında bulundurmaması gerekiyor. Vatandaşlarımızla ilgili şu anda bir sorun yok."



TEKRAR ESKİYE DÖNEBİLİR

Memiş, genelgelerin belli bir süre geçerli olacağını, enflasyon tek haneye düştükten sonra tekrar normale döneceği görüşünde ve şöyle diyor: Vatandaş tarafından böyle bir talep var. Yani 0.25 gram, 0.50 gram tarzında. Düğünlere giden vatandaşlar bütçesine göre bunları alabiliyordu. Fiyatları etkileyen bir şey olmayacak. Ancak vatandaşlar tarafından talep devam eder diye tahmin ediyorum. Bu genelgeler de belli bir süre geçerli olabilir. Tekrar normalleşebilir, enflasyon tek haneye geldikten sonra.

Memiş vatandaşları fırsatçılara karşı da uyarıyor ve "Vatandaşlarımız fiyat farkına karşı dikkatli olmalı. Piyasada üretimi olmayan, piyasada dolaşan varlıkların fiyatı artabilir. O nedenle vatandaşlarımız İstanbul Kuyumcular Odası'nın fiyat listesini takip etmeli" diyor.