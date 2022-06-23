Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 23 Haziran 2022 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (23 HAZİRAN)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.025,7 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının gram fiyatı, ons altındaki yükselişe paralel değer kazanarak günü yüzde 0,3 artışla 1.024,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının 0,1 üzerinde 1.025,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.683 lira, Cumhuriyet altını da 6.872 liradan satılıyor.

Dün, yüzde 0,2 artışla 1.837,6 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.837,2 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın dünkü açıklamaları sonrası piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

Powell’ın ABD Kongresi’nde bugün devam edeceği sunumu ve sonrasında vereceği mesajların yatırımcıların odağında bulunduğunu belirten analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamalarının da takip edileceğini kaydetti.

Dün, ABD Senato’sunda para politikası raporunu paylaşan Powell, bankanın temmuz sonrası için politikalarının gelecek makroekonomik verilere göre toplantıdan toplantıya kararlaştırılacağını dile getirdi. Powell, yükselen enflasyona karşı 100 baz puanlık faiz artışının masada olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine ise “Hiçbir amaç için masadan bir şeyi kaldırmayacağım.” yanıtını verdi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endekslerinin (PMI) yanı sıra ABD’de haftalık işsizlik başvuruları ve ödemeler dengesinin öne çıktığını ifade ederek, tahvil ve döviz piyasasının seyrinin de izlenmesi gerektiğini söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların destek konumunda olduğunu vurgulayan analistler, 1.870 doların direnç olarak takip edileceğini belirtti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.