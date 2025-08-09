ARA
Külçe altında vergi var mı, yok mu? ABD harekete geçti

Beyaz Saray, altın külçe tarifelerine ilişkin pozisyonunu netleştirecek bir başkanlık emri yayımlamaya hazırlanıyor.

09 Ağustos 2025 | 10:03
ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu, 1 kiloluk ve 100 onsluk altın külçelerin tarifelere tabi olan bir gümrük koduyla sınıflandırılması gerektiğine karar verdi. 

Financial Times'nı haberine göre bu karar, külçelerin ABD Başkanı Donald Trump’ın karşılıklı tarifelerinden muaf tutulmayacağı anlamına geliyor. 

Kararın ardından ABD altın vadeli işlemleri Cuma günü rekor seviyeye yükseldi. Daha önce, Trump’ın karşılıklı tarifeleri kapsamında altın külçelerin farklı bir gümrük kodu altında muafiyet sağlandığı biliniyordu.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Altın külçe ve diğer özel ürünlerin tarifelendirilmesine dair yanlış bilgileri netleştiren bir başkanlık emri yakında yayımlanacak” ifadeleri kullanıldı.

Konu, dünya genelinde külçe piyasasında önemli bir belirsizliğe yol açtı. Beyaz Saray’ın açıklamasıyla beraber, ABD’nin altın ithalatında uygulayacağı tarifelere dair resmi duruşunu daha açık hale getirmesi bekleniyor.

