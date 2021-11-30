Ağustosta fazla veren bütçe, eylülden sonra ekim ayında da açık verdi. Merkezi yönetim bütçe açığı ekimde 17,4 milyar TL olurken faiz dışı bütçe açığı ise 3,1 milyar TL. Ağustosta bütçede artan vergi geliriyle birlikte 40,8 milyar TL fazla oluşmuştu.

Eylül ayında ise bütçe 23,6 milyar TL açık vermişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayı verine göre ekimde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,9 artarak 114 milyar 16 milyon TL’ye, bütçe giderleri yüzde 34,6 artışla 131 milyar 422 milyon TL’ye ulaştı.

Ocak-ekim döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34,3 yükselerek 1 trilyon 104 milyar 572 milyon TL’ye, bütçe giderleri yüzde 22,3 artarak 1 trilyon 183 milyar 72 milyon TL’ye çıktı.

Ocak-ekim döneminde bütçe açığı ise 78 milyar 499 milyon TL olarak gerçekleşti. 2021 yılı bütçesinde bütçe açığı, 245 milyar TL olarak öngörülmüştü.