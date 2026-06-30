İstanbul Valiliği uyardı: Yılın en sıcak günü geliyor

İstanbul Valiliği, İstanbul’da etkisini artıracak sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren nemle birlikte hissedilen hava sıcaklığının 40 dereceye kadar çıkmasının beklendiği belirtilirken, özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların günün en sıcak saatlerinde açık alanda bulunmamaları istendi.

Valilikten sıcak hava alarmı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentte yarın yılın en sıcak gününün yaşanmasının beklendiği bildirildi. Açıklamaya göre öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak sıcak hava nedeniyle hissedilen sıcaklık, nemin de etkisiyle 40 dereceye kadar yükselecek.

11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkat

Valilik, özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında mümkün olduğunca açık alanda bulunmaması gerektiğini vurguladı.

Yetkililer, güneşin en etkili olduğu saatlerde dışarı çıkılması gerektiğinde gölgede kalınması, bol sıvı tüketilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.

Sıcak çarpması ve orman yangını uyarısı

Açıklamada, yüksek sıcaklıklar nedeniyle sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilirken, artan sıcaklıkların orman yangını riskini de yükselttiğine işaret edildi.

Valilik, vatandaşlardan yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınmalarını isteyerek, hem kişisel sağlık hem de olası orman yangınlarının önlenmesi açısından dikkatli ve tedbirli davranılması çağrısında bulundu.