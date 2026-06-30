Trump'a Yüksek Mahkeme engeli: Doğumla vatandaşlık kısıtlama planı reddedildi

ABD'de doğumla vatandaşlık hakkına ilişkin tartışmalarda kritik bir karar çıktı. Donald Trump yönetiminin, belgesiz göçmenler ile geçici vize sahiplerinin ABD'de doğan çocuklarının otomatik vatandaşlık kazanmasını sınırlandırmayı hedefleyen başkanlık kararnamesi, Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi.

ABD Yüksek Mahkemesi Salı günü, ABD Başkanı Donald Trump'ın, belgesiz göçmenlerin çocuklarına otomatik olarak doğum hakkı tanınmasını sınırlamayı amaçlayan başkanlık kararnamesine karşı karar verdi.

Trump yönetiminden yasadışı göçü teşvik ettiği iddiası

Trump v. Barbara davasında, yargıçlar 2025 yönergesine yönelik yüksek riskli bir itirazı ele aldılar.

Yönetim, geçici vize sahiplerinin ve yasadışı göçmenlerin çocuklarının Anayasa'nın 14. maddesinin vatandaşlık hükmünden muaf tutulması gerektiğini savunmuş ve mevcut yorumun yasadışı göçü teşvik ettiğini iddia etmişti.

ABD topraklarında doğana vatandaşlık tanınıyor

Yüzyılı aşkın bir süredir, anayasal ifade olan "yargı yetkisine tabi olmak" ifadesi, ABD topraklarında doğan hemen hemen herkese vatandaşlık hakkı tanıdığı şeklinde anlaşılmıştır. Mahkemenin bu kısıtlamayı kaldırma kararı, bu uzun süredir geçerli olan hukuki ilkeyi korumaktadır.

Trump bu karara henüz hemen bir tepki vermedi.