ARA
DOLAR
46,67
0,04%
DOLAR
EURO
53,23
-0,10%
EURO
ALTIN
5904,92
-0,01%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Trump'a Yüksek Mahkeme engeli: Doğumla vatandaşlık kısıtlama planı reddedildi

Trump'a Yüksek Mahkeme engeli: Doğumla vatandaşlık kısıtlama planı reddedildi

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın doğumla kazanılan vatandaşlığı sınırlandırmayı amaçlayan başkanlık kararnamesine karşı karar verdi. Mahkeme, ABD'de doğan çocuklara vatandaşlık hakkı tanıyan Anayasa'nın 14. Değişikliği kapsamındaki mevcut uygulamanın geçerliliğini korudu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trump'a Yüksek Mahkeme engeli: Doğumla vatandaşlık kısıtlama planı reddedildi

ABD'de doğumla vatandaşlık hakkına ilişkin tartışmalarda kritik bir karar çıktı. Donald Trump yönetiminin, belgesiz göçmenler ile geçici vize sahiplerinin ABD'de doğan çocuklarının otomatik vatandaşlık kazanmasını sınırlandırmayı hedefleyen başkanlık kararnamesi, Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi. 

ABD Yüksek Mahkemesi Salı günü, ABD Başkanı Donald Trump'ın, belgesiz göçmenlerin çocuklarına otomatik olarak doğum hakkı tanınmasını sınırlamayı amaçlayan başkanlık kararnamesine karşı karar verdi.

Trump yönetiminden yasadışı göçü teşvik ettiği iddiası

Trump v. Barbara davasında, yargıçlar 2025 yönergesine yönelik yüksek riskli bir itirazı ele aldılar.

Yönetim, geçici vize sahiplerinin ve yasadışı göçmenlerin çocuklarının Anayasa'nın 14. maddesinin vatandaşlık hükmünden muaf tutulması gerektiğini savunmuş ve mevcut yorumun yasadışı göçü teşvik ettiğini iddia etmişti.

ABD topraklarında doğana vatandaşlık tanınıyor

Yüzyılı aşkın bir süredir, anayasal ifade olan "yargı yetkisine tabi olmak" ifadesi, ABD topraklarında doğan hemen hemen herkese vatandaşlık hakkı tanıdığı şeklinde anlaşılmıştır. Mahkemenin bu kısıtlamayı kaldırma kararı, bu uzun süredir geçerli olan hukuki ilkeyi korumaktadır.

Trump bu karara henüz hemen bir tepki vermedi.

Etiketler
ABD vatandaşlığı doğum ABD trump yüksek mahkeme
İlgili Haberler
Yunanistan vize istiyor mu?
Yunanistan vize istiyor mu?
Arnavutluk vize istiyor mu?
Arnavutluk vize istiyor mu?
Bulgaristan vize istiyor mu 2026? Bulgaristan'a vizesiz gidilir mi?
Bulgaristan vize istiyor mu 2026? Bulgaristan'a vizesiz gidilir mi?
Japonya vize istiyor mu? 2026'da vizesiz seyahat süresi ne kadar?
Japonya vize istiyor mu? 2026'da vizesiz seyahat süresi ne kadar?
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL