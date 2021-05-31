Türkiye’ye yurtdışından gelen doğrudan yatırım miktarı, son beş yıldır süregelen düşüş eğilimini koruyor. 2015 yılında 19 miyar doları aştıktan sonra düşüşe geçen doğrudan yatırımlar, 2020 yılı sonunda 7,8 milyar dolara kadar gerilemişti.

2021’in ilk çeyreğine ilişkin veriler de bu yıla ilişkin umutlu olmayı zorlaştırıyor. Oysa Türkiye’deki tasarruf açığı nedeniyle, doğrudan yatırımları ekonomideki büyüme olan etkisi bakımından büyük önem taşıyor.

Son dönemde bir diğer dikkat çekici nokta ise Türkiye’den yurtdışına giden doğrudan yatırımların gelen doğrudan yatırımların neredeyse yarısına ulaşmış olması.

Bu durum, yerli yatırımcı açısından da içeride yatırım yapmaktansa küresel yatırımlara hız vermenin daha fazla tercih edilmeye başlandığının bir işareti olarak değerlendirilebilir.

TÜİK İŞSİZ SAYISINI AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’de işsizlik oranı, bu yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan artışla yüzde 12,9 oldu.

Söz konusu dönemde işsiz sayısı 4 milyon 118 bin kişiye yükseldi. Tarım dışı işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe kıyasla 0,1 puan düşerek yüzde 14,8 olarak hesaplandı.

Yılın ilk çeyreğinde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,2 puanlık artışla yüzde 25,3, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 0,9 puanlık artışla yüzde 30,6 oldu.

Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe göre 1,3 puan artarak yüzde 41 seviyesinde gerçekleşti.