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Orman yangınlarına karşı teyakkuz: 2020 rakımdaki kulede 24 saat nöbet

Orman yangınları riskinin arttığı yaz döneminde, Ankara'daki 2020 rakımlı Işık Dağı Yangın Gözetleme Kulesi'nde görev yapan ekipler, geniş bir ormanlık alanı günün her saati izleyerek olası yangınlara karşı teyakkuzda bulunuyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Orman yangınlarına karşı teyakkuz: 2020 rakımdaki kulede 24 saat nöbet

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki 2020 rakımlı Işık Dağı Yangın Gözetleme Kulesi'nde görev yapan ekipler, ormanları 24 saat boyunca gözetim altında tutuyor. Ekipler, olası yangın risklerine karşı 11 farklı Orman İşletme Müdürlüğü ile düzenli olarak telsiz bağlantısı kuruyor.

1 24 saat kayıt altına alınıyor

24 saat kayıt altına alınıyor

Kuleye yerleştirilen termal ve güvenlik kameralarıyla bölge ayrıca 24 saat kayıt altına alınıyor. Görüntüler ise eş zamanlı olarak Yangın Yönetim Merkezi'ne aktarılıyor. Bölgenin önemli erken uyarı noktalarından biri olan kule, her yıl yüzlerce hektar ormanlık alanın yangınlardan korunmasına katkı sağlıyor. 

2 Vatani bir sorumluluk olarak görüyorlar

Vatani bir sorumluluk olarak görüyorlar

Gözetleme görevini sürdüren 4 orman işçisi, birer haftalık vardiyalar halinde çalışıyor, ikili gruplar halinde de nöbet tutuyor. Kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılayarak kulede kalan ekipler, ailelerinden uzakta zorlu doğa şartlarında yürüttükleri bu görevi 'vatani bir sorumluluk' olarak görüyor.

3 Kule, 1963 yılında kuruldu

Kule, 1963 yılında kuruldu

Yaklaşık 15 yıldır bu meslekte olduğunu belirten Kızılcahamam Orman İşletme Müdür Yardımcısı İsa Türk, "Işık Dağı Yangın Gözetleme Kulesi, 1963 yılında kuruldu. 2020 yılında revize yapıldıktan sonra son haline getirildi. 

Mevcut sistemde bulunduğumuz rakım 2020 rakımıdır. Gözetleme kulemiz, bulunduğu mevkiden itibaren 4 il olarak Karabük, Kastamonu, Çankırı ve Ankara iline hizmet etmektedir. Çevrede bulunan kulelerden saat başı yapılan çevrimlerle aldığı bilgileri genel merkeze bildirmektedir" dedi.

4 Yeni termal kameraların kurulumu devam ediyor

Yeni termal kameraların kurulumu devam ediyor

Türk, "Müdürlük, 2024 yılında ormancılık faaliyetinde kullanılan İHA'lar için 25 metre yükseklikte bulunan metal kule yapmışlardır. Bu kulemiz de 7 gün 24 saat aktif olarak yangın faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Burası diğer kulelere yön vermek ve onların çalışma alanlarında etki sağlamak için kurulan bir kuledir. 

Kulemize ait bir termal kamera bulunmaktadır. Yeni termal kameramızın da kurulumu devam etmektedir" diye konuştu.

5 "7 kuleden aldığı bilgiyi genel merkeze aktarıyor"

"7 kuleden aldığı bilgiyi genel merkeze aktarıyor"

Işık Dağı Kulesi'nin önemine değinen Türk, "7 kuleden aldığı bilgiyi genel merkeze aktarmaktadır. Ankara Bölge Müdürlüğü'nün ve çevre kulelerin ana merkez kulesidir. Buranın görüntü açısı ve rakım olarak yüksekliği daha iyi olduğu için ormancılık ve yangın faaliyetlerinde en büyük öneme sahip kulelerimizden bir tanesidir" dedi.

6 Eğitimler yıl boyunca devam ediyor

Eğitimler yıl boyunca devam ediyor

Türk, yangınlarla mücadelede görev alan ormancı, teknik personel ve diğer ekip üyelerine her yıl düzenli olarak yangın eğitimi verildiğini de belirtti. Eğitimlerin yıl boyunca devam ettiğini ifade eden Türk, ekiplerin haftalık denetimlerle araç, ekipman ve personel açısından sürekli kontrol edildiğini söyledi. İsa Türk, ayrıca okullar, köyler ve mahallelerde vatandaşlara yönelik yangın konusunda bilgilendirme çalışmaları yürüttüklerini dile getirdi.

7 "Vatandaşların 1 Haziran itibarıyla başlayan orman yasağına uymalarını rica ediyoruz"

"Vatandaşların 1 Haziran itibarıyla başlayan orman yasağına uymalarını rica ediyoruz"

Geçen sezon çok sıcak bir dönem yaşandığını belirten İsa Türk, "Çok miktarda yağış aldı bu sene. Otlar çok yüksek. Vatandaşlarımızın bu konuda hassas olmasını, 1 Haziran itibarıyla başlayan orman yasağına uymalarını rica ediyoruz. Müdürlük olarak her zaman hazırız. 2026 sezonunu kazasız belasız atlatmayı planlıyoruz" diye konuştu.

8 "Başarıya ancak ortak hareketle ulaşılabilir"

"Başarıya ancak ortak hareketle ulaşılabilir"

Türk, orman yangınlarıyla mücadelede başta kaymakamlık, jandarma ve emniyet olmak üzere ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde çalıştıklarını belirterek, başarıya ancak kurumlar arası iş birliği ve ortak hareketle ulaşılabileceğini vurguladı. 

Yangın gözetleme kulelerinin genellikle mayıs ayında açıldığını dile getiren İsa Türk, yangın riskinin sona ermesiyle kasım ayı başında kapatıldığını ve kulelerin yalnızca yangın sezonunda faaliyet gösterdiğini söyledi.

9 "7 gün 24 saat gözetliyoruz, burada bir sorumluluk var"

"7 gün 24 saat gözetliyoruz, burada bir sorumluluk var"

Yaklaşık 4 senedir yangın işçisi olarak görev yaptığını söyleyen Celal Erşahin ise, "Sabah 8'de çevrime başlıyoruz. Saatlik çevrimlerimiz oluyor. Yangın durumunda gerekli mercilere ileterek koordinasyonu sağlıyoruz. Toplam 4 kişi çalışıyoruz. 2 ekip olarak birer hafta çalışıyoruz. Bir hafta hiçbir şekilde ayrılmıyoruz. 7 gün 24 saat gözetliyoruz, burada bir sorumluluk var" ifadelerini kullandı.

10 "Ormanların korunması büyük önem taşıyor"

"Ormanların korunması büyük önem taşıyor"

Erşahin, ormanların korunmasının büyük önem taşıdığını ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakabilmek için herkesin ormanlara sahip çıkması gerektiğini vurguladı.
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