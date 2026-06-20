Türk, "Müdürlük, 2024 yılında ormancılık faaliyetinde kullanılan İHA'lar için 25 metre yükseklikte bulunan metal kule yapmışlardır. Bu kulemiz de 7 gün 24 saat aktif olarak yangın faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Burası diğer kulelere yön vermek ve onların çalışma alanlarında etki sağlamak için kurulan bir kuledir.

Kulemize ait bir termal kamera bulunmaktadır. Yeni termal kameramızın da kurulumu devam etmektedir" diye konuştu.