Pandemi dönemindeki işten çıkarma yasakları ve Kısa Çalışma Ödeneği’nin (KÇÖ) hala yürürlükte olmasına rağmen, işsizlik konusunda gelen son veriler önümüzdeki aylara ilişkin endişeleri artırmaya devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Nisan ayına ilişkin işgücü istatistiklerine göre, Türkiye’de işsizlik nisanda yüzde 13,9’a yükseldi. Mart ayında işsizlik oranı yüzde 13,1 olarak kaydedilmişti.

Nisanda genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 25,6 olarak kaydedildi. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, bir başka deyişle geniş tanımlı işsizlik ise 2021 yılı nisan ayında bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 27,4 oldu.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, 2021 yılı nisan ayında bir önceki aya göre 275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin kişi oldu.

İşgücü 2021 yılı nisan ayında bir önceki aya göre 83 bin kişi artarak 32 milyon 567 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 51,3 olarak gerçekleşti.

Nisan ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 62 bin kişi, inşaat sektöründe 9 bin kişi artarken, sanayi sektöründe 212 bin kişi, hizmet sektöründe 52 bin kişi azaldı.

İstihdam edilenlerin yüzde 18’i tarım, yüzde 21,3’ü sanayi, yüzde 6,4’ü inşaat, yüzde 54,2’si ise hizmet sektöründe yer aldı.