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Trump, NATO Ankara Zirvesi'nin ardından Türkiye'den ayrıldı

ABD Başkanı Donald Trump, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamındaki temaslarını tamamlayarak Ankara'dan ayrıldı. Trump'ı taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'ndan ABD'nin Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews üssüne gitmek üzere havalandı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trump, NATO Ankara Zirvesi'nin ardından Türkiye'den ayrıldı

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, zirve programının tamamlanmasının ardından Türkiye'den ayrıldı. Trump'ın uçağı, saat 20.41'de Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yaparak ABD'nin Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews üssüne hareket etti.

Esenboğa Havalimanı'ndan ABD'ye hareket etti

Trump'ı taşıyan uçak, saat 20.41'de Esenboğa Havalimanı'ndan havalandı. Uçağın, ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Joint Base Andrews üssüne gitmek üzere hareket ettiği bildirildi.

Ankara'da kritik temaslarda bulundu

Donald Trump, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da liderlerle bir araya gelerek ittifakın güvenlik gündemi, savunma iş birlikleri ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı toplantılara katıldı.

Zirvenin tamamlanmasının ardından Trump, resmi programını tamamlayarak Türkiye'den ayrıldı.

 

Etiketler
ABD Başkanı ABD trump Türkiye NATO NATO zirvesi
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