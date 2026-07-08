Küresel piyasalarda Fed'in para politikasına ilişkin yeni sinyaller verebileceği değerlendirilen haziran ayı FOMC toplantı tutanakları merak konusu oldu. Tutanaklarda yer alacak mesajların faiz politikasına ilişkin beklentilere yön vermesi beklenirken, yatırımcılar temmuz ayındaki faiz kararı takvimini de yakından izliyor.
Peki, Fed tutanakları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Fed temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
1 Fed toplantı tutanakları ne zaman açıklanacak?
Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları bugün saat 21:00'de açıklanacak.
Yatırımcıların odağında ise FOMC toplantı tutanakları yer alıyor. Analistler, tutanaklarda yer alabilecek mesajların para politikasının geleceğine ilişkin daha net sinyaller verebileceğini belirtirken, faiz patikasına yönelik değerlendirmelerin piyasalardaki hareketliliği etkileyebileceğine dikkat çekiyor.
2 Fed temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Fed, temmuz ayı faiz kararını belirlemek üzere 29 Temmuz 2026'da toplanacak. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından alınan faiz kararı, aynı gün TSİ 21.00'de açıklanacak.