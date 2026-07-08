Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 çıkışı: Netanyahu ve Miçotakis'in benim dünyamda yeri yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin F-35 süreci, Çelik Kubbe Projesi ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını karşılamakta kararlı olduğunu vurgularken, Çelik Kubbe'nin her geçen gün güçlendiğini söyledi.

Bir basın mensubunun, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye'ye F-35 satılmasını istemedikleri" yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, "Bu açıklamalar F-35 sürecini sıkıntıya sokar mı?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Miçotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Zira biz, Sayın Miçotakis'in Yunanistan için almış olduğu savunma araçlarına, 'niçin bunları aldın?' veya 'niçin bunları alıyorsun?' diye bugüne kadar bir düşünce sarf ettik mi? Hayır. Halbuki bizim kapı komşumuz. Bu tür şeyleri söyleme imkanımız da olabilirdi. Ama gerek yok. Alabilir de satabilir de. Türkiye ise şu anda bunları zaten üretiyor. Üretmenin yanında da tabii ki alma hakkına da sahiptir. Bizler de bunun görüşmelerini dünyanın değişik ülkeleriyle yapıyoruz. Adımlarımızı da buna göre atıyoruz."

"Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa bizde de Çelik Kubbe var"

Başka bir basın mensubunun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 tedariki konusunda yaptığı farklı açıklamalara dikkati çekerek, "F-35'lerle ilgili size ne söyledi?, Türkiye'nin F-35 alabilmesi için S-400'leri ne yapacak? Rusya'ya geri mi verecek? Başka bir ülkeye mi konuşlandıracak?" sorularına Erdoğan, "Bizi izlemeye devam edin." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çelik Kubbe Projesi'nin NATO'nun hava savunma kapasitesini nasıl etkileyeceği yönündeki bir soruyu, şöyle cevaplandırdı:

"Çelik Kubbe Projesi aynı zamanda NATO'nun bulunduğumuz bölgelerdeki en güçlü bilek güreşidir. Bütün adımlarımızı attık ve Çelik Kubbe'de de şu anda Türkiye her geçen gün mesafe alıyor. Nitekim bunların da zaman zaman sergilenmesini de yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa, bizde de Çelik Kubbe var."

"Her an Trump ile bu tür konuların görüşmesini yaparız"

Azerbaycanlı bir basın mensubunun, "ABD Başkanı Trump ile yapılan görüşmede Güney Kafkasya'daki gelişmelerin gündeme gelip gelmediğini" sorması üzerine Erdoğan, "O gündemimize gelmedi ama her an telefonla yine Sayın Trump ile bu tür konuların görüşmesini yaparız." dedi.

Yunan bir basın mensubunun, "ABD Başkanı Trump ile yapılan görüşmede Ruhban Okulu meselesi gündeme geldi mi?" sorusuna Erdoğan, "Hayır, gündeme gelmedi" karşılığını verdi.

Aynı basın mensubunun, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in "Türkiye ile deniz yetki alanları meselesini çözmemiz gerekiyor" açıklamasını anımsatıp, "Türk-Yunan ilişkilerinde yeni atılacak adım ne olabilir?" şeklindeki sorusuna Erdoğan, şu cevabı verdi:

"Miçotakis ile özellikle Ege Denizi sorunlarını çözme konusundaki düşünceyi ben de aynen paylaşıyorum. İnşallah birinci derecede Dışişleri Bakanlarımız daha sonra gerekirse biz de masaya otururuz ve bu konuyu görüşürüz ama şunu açık ve net söyleyeyim ki o suların sorununu çözmek birinci derecede liderlerin görevidir. Bu konuda aynı düşünceyi ben de paylaşıyorum."

"Derdi barış olanlar her türlü katkıyı vermeli"

Başka bir basın mensubunun, "NATO ve Avrupa, ABD ve NATO arasındaki ihtilaflı alanlara" dikkati çekip, "bu konuda Türkiye'nin arabuluculuk rolü üstlenip üstlenmeyeceği" yönündeki sorusuna Erdoğan, "Daha adil bir dünya mümkün. Ona çalışmamız gerekiyor. Onun için de hep birlikte düşünen, uygulayan ve bu konuda adımları atması gereken her siyasetçi bu sorunu çözmek için kararlı yürüyüşünü sürdürmeli. Ben 'bu çözülemez' demem. Tam aksine 'çözeriz' diyorum. Hep birlikte bu adımı inşallah atacağız. İşte bu adımı atması gerekenlerin içerisinde başta Sayın Trump olmak üzere tüm dünyadaki siyasetçilerin bu konuya yürek koyması lazım, el vermesi lazım. Derdi barış olanlar bu işe her türlü katkıyı vermeli." cevabını verdi.

"Çok çok verimli bir toplantı oldu"

Bir basın mensubunun, "ABD Başkanı Trump ile nelerin görüşüldüğünü ve NATO Zirvesi'ne dair liderlerin geri dönüşlerinin neler olduğunu" sorması üzerine, Erdoğan şunları kaydetti:

"Sayın Trump ile özellikle Başkanlık makamında yaptığımız basın toplantımız çok geniş çerçevede bir basın toplantısıydı. Gerek Sayın Trump gerekse şahsım bu sorular karşısında gerekli olan her türlü cevabı verdik. Ama çok çok verimli bir toplantı oldu. Sayın Trump da o basın toplantısından çıktığımızda çok mutlu çıktı."

"Trump, aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşım içerisinde"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "F-35 konusunda Sayın Trump, aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşım içerisinde. İnşallah, F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya 'Amerika verdiği sözü tuttu.' diyecek." dedi.

"İnsansız hava araçlarımız İHA'lar, SİHA'lar dünyada karşılık buldu"

"Türkiye'nin İHA-SİHA teknolojilerindeki tecrübesini aktarmak üzerine NATO'ya akredite etmeyi planladığı İnsansız Sistemlere Karşı Koyma Mükemmeliyet Merkezi teklifi müttefikler tarafından nasıl karşılandı?" sorusu üzerine Erdoğan, şu anda mükemmeliyet merkezleriyle ilgili çalışmaların içinde olanların gerekli cevabı, gerekli zamanlarda verdiğini söyledi.

Türkiye'nin bu konuda da belli bir imkana ve güce sahip olduğunu belirten Erdoğan, "Gerek gücümüzü gerek imkanımızı gerekse bu mükemmeliyet merkezlerimizin çalışmasını ve bunların artışını da tüm dünyaya gösteriyoruz, göstereceğiz. Bunun için Baykar önemli bir adım ve bu süreç devam ediyor. Çok ciddi dünyadan siparişler alıyorlar, almaya devam ediyorlar. Demek ki insansız hava araçlarımız İHA'lar, SİHA'lar dünyada karşılık buldu." ifadelerini kullandı.

"F-35'lerin Türkiye'ye teslim edildiğinde bütün dünya 'Amerika verdiği sözü tuttu' diyecek"

"Türk-Amerikan ilişkilerinde gelecek dönemde en öncelikli ortaklık alanının hangisi olmasının beklendiğine" yönelik soru üzerine Erdoğan, savunma sanayisinin önemli adımlardan bir tanesi olduğunu, bunun yanında ekonomik ilişkilerin de çok önemli olduğunu kaydetti.

Erdoğan, ekonomik ilişkileri Amerika'yla geliştirmenin Türkiye'nin ciddi manada menfaatine olduğuna işaret ederek, "Bu konuyu aynen Amerika da kabul ediyor. Bu süreci bu şekilde devam ettireceğiz. Bu ikili görüşmelerimizde gerek Sayın Başkan gerekse bizler bu konularda mutabıkız. İşte en önemlisi az önce de gündeme geldi, F-35 konusu. F-35 konusunda da Sayın Trump, aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde. İnşallah, F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya 'Amerika verdiği sözü tuttu.' diyecek." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye sürecini hükümetimiz başardı"

"Türkiye'nin demokrasi ve savunma sanayisi konusunda geldiği noktanın" sorulduğu Erdoğan, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye sürecini hükümetimiz başardı. Şu anda artık Güneydoğu'da, Doğu'da çobanlarımız yaylada rahatlıkla yaylak yapıyor, sürülerini otlatıyor. Bakıyorsunuz, yavrularına o sürüleri teslim edebiliyor. Böyle bir gündemi artık yakaladık. Aynı şekilde nehirlerde, ırmaklarda herkes yüzebiliyor. Bugünlere geldik. Bölgede toplantılarımızı, mitinglerimizi en geniş anlamda yapıyoruz, yapabiliyoruz. Demek ki süreci Terörsüz Türkiye olarak ciddi bir noktaya taşıdık. Bizler de örneğin partim, bütün ekibiyle bölgede mitinglerini yapıyor, mitinglerimizi yapıyoruz. Bu güzelliklere kavuşturan Allah'a hamdolsun diyorum."

"Yaptırımlar büyük oranda kalkmış vaziyette"

Bir gazetecinin, "ABD Başkanı Donald Trump 'Yaptırımları kaldırdık.' dedi ama somut bir takvim belli mi? Yaptırımların ne zamana kadar kaldırılmasını bekliyorsunuz? ABD'deki seçimden önce kalkar mı?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Şu anda Amerika'nın bize karşı yaptırımlar konusunda herhangi bir uygulaması yok. Büyük oranda, büyük ölçüde bunlar kalkmış vaziyette. Şu anda Milli Savunma Bakanım, Genelkurmay Başkanım, Dışişleri Bakanım ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı burada. Hepsi de bu yaptırımların Türkiye'ye uygulanmadığını bizzat yaşıyorlar, görüyorlar. Böyle bir sıkıntımız yok. Herhangi bir sıkıntı anında da Sayın Trump sağ olsun aradığımız zaman 24 saat içerisinde bize döner. 24 saat içerisinde de gerekli olan cevabı alırız."