500 milyon dolara 46 şirket satıldı
Türkiye piyasasında satın alma ve birleşme (S&B) işlemlerinde düşük hacim üçüncü çeyrekte de devam etti. Üçüncü çeyrekte 31 yerli ve 15 yabancı işlemi gerçekleşti.
Değeri açıklanan 21 işlemde toplamda 307,5 milyon dolarlık hacme ulaşıldı. Değeri açıklanmayan işlemlerle birlikte toplam hacmin 500 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Geçen yıl aynı dönemde 55 işlemde 900 milyon dolarlık hacim gerçekleşmişti.
Yine 2019’un dokuz aylık dönemine bakıldığında, 158 işlemde 3 milyar dolarlık hacme ulaşıldı. Geçen yılın aynı döneminde ise 199 işlemde 11,2 milyar dolarlık hacme ulaşılmıştı.
Özellikle dokuz aylık veriler gösteriyor ki, Ağustos 2018’de patlak veren kur krizi ve ardından makro göstergelerde yaşanan bozulmalar sonucunda Türkiye’de S&B işlemlerinde hala önemli bir toparlanma yok.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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