ARA
DOLAR
44,60
0,09%
DOLAR
EURO
51,43
-0,04%
EURO
ALTIN
6649,88
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

"Saldırganlar gücümüzü görecek"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ve İsrail'in ülkenin en prestijli üniversitelerinden Şerif Teknoloji Üniversitesi'ne düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı
Erakçi, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Şerif Teknoloji Üniversitesi'ne saldırının, dünyanın en iyi teknik ve araştırma üniversitelerinden biri kabul edilen ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün (MIT) bombalanmasına eşdeğer olduğunu vurguladı.

İranlı Bakan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail-ABD saldırganları İran'ın MIT'sini bombaladı. Bu, diğer üniversitelere yapılan saldırıların ardından geldi. 1400 yıl önce Hazreti Muhammed, bilginin uzak Ülker yıldız kümesinde bile bulunsa, İranlıların ona ulaşabileceklerini söylemiştir. Saldırganlar gücümüzü görecekler."

ABD ve İsrail'in dün akşam düzenlediği saldırılarda İran'ın en prestijli üniversitelerinden Tahran'daki Şerif Teknoloji Üniversitesi hedef alınmıştı.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL