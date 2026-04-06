Bayburt’ta küçükbaş hayvancılığa destek başvuruları sürüyor

Proje kapsamında Bayburt’taki üreticilere de TİGEM tarafından temin edilecek küçükbaş hayvan desteği sağlanacak.



Projeyle, işletmelerin bakım ve besleme giderlerine yönelik desteklerle güçlendirilmesi öngörülüyor. Destekten yararlanmak isteyen üreticiler, 1-30 Nisan 2026 tarihleri arasında Bayburt İl ve ilçe Tarım ve Orman müdürlüklerine bireysel ya da noter onaylı vekaletle başvuruda bulunabilecek.



Projeye, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin başvurabileceği bildirildi. Başvuru şartları ve projeye ilişkin detaylı bilgilere ise Bayburt’taki İl ve İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerinden ulaşılabileceği kaydedildi. Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan projeyle, Bayburt’ta kırsal üretimin artırılması ve küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi amaçlanıyor.