CEO’ların 2019 beklentileri
Her yıl olduğu gibi bu yıl da gelecek yılın ekonomide neler getirebileceğini CEO Club üyelerine sorduk. Anketimize katılan 88 CEO’dan 10 kritik mesaj aldık.
CEO’lar 2019’da ekonomiyi en çok ekonomik küçülmenin etkileyeceğini söylüyor. Gündemin ilk sırasında da ekonomik küçülmenin olması bekleniyor.
Yabancı ortaklardan da en çok “Ekonomide küçülme uzun sürer mi?” sorusunun duyulduğu ifade ediliyor. CEO’ların yarısından fazlası 2019’da büyümenin yüzde 0-2 arasında kalacağını öngörüyor.
CEO’ların neredeyse tamamı, ekonomideki sıkıntıların aşılması için bir istikrar programının gerekli olduğunu söylüyor.
Yüzde 42’si bu istikrar programı için IMF’nin desteğinin alınmasının da şart olduğunu belirtirken, yüzde 55,7’si ise “IMF’nin desteği olmasa da olur” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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