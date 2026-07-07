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"CAATSA yaptırımlarını kaldırabiliriz"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası'na (CAATSA) ilişkin, "Yaptırımları kaldırabileceğimizi söyleyebilirim." dedi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"CAATSA yaptırımlarını kaldırabiliriz"

36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya gelen Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklamalarda bulundu.

Trump, "Türkiye, (Cumhurbaşkanı Erdoğan) liderliğinizde askeri açıdan çok güçlü ülke haline geldi." dedi. Erdoğan'a büyük saygı duyduğunu belirten Trump, "Bu gerçekten de iki ülkenin (Türkiye-ABD) faydasına." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, "Şu anda Türkiye ile ilişkilerimizin hiç olmadığı kadar iyi olduğunu söyleyebilirim." ifadesini kullanarak Erdoğan hakkında, "Tüm dünyada saygı gören bir lidersiniz." dedi. Trump, NATO'ya "trilyonlarca dolar yatırım yaptıklarını" aktararak, "Neden? Avrupa ülkelerini, Kanada'yı ve diğerlerini korumak için. Genel olarak eskiden Sovyetler Birliği'nden, şimdi ise Rusya'dan gelebilecek tehditlere karşı ülkeleri korumak için." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'yle iyi ilişkileri olduğunu belirten Trump, F-35'ler hakkındaki soruya yanıtında, Türkiye'nin diğerlerine kıyasla çok daha vefalı bir ortak olduğunu vurguladı. Trump, "Dolayısıyla bu kesinlikle dikkate alacağımız bir konu. Bu harika bir uçak, en iyisi, şu anda açık ara en iyi uçak ve bu kesinlikle dikkate alacağımız bir seçenek." dedi.

"(NATO Zirvesi) Türkiye'de düzenlenmeseydi muhtemelen katılmayabilirdim"

NATO konusunda "hayal kırıklığına uğradığını" belirten Trump, "(NATO Zirvesi) Açıkçası, Türkiye'de düzenlenmemiş olsaydı ve dostum olan çok güçlü bir lider, çok güçlü bir kişi burada olmasaydı muhtemelen katılmayabilirdim." diye konuştu.

Başkan Trump, "(CAATSA yaptırımları) Yaptırımları kaldırabileceğimizi söyleyebilirim." değerlendirmesinde de bulundu.

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