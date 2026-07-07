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  • Polis Akademisi Başkanlığı öğretim elemanı alımı sonuçları açıklandı mı? PA ÖĞRETİM ELEMANI SORGULAMA EKRANI

Polis Akademisi Başkanlığı öğretim elemanı alımı sonuçları açıklandı mı? PA ÖĞRETİM ELEMANI SORGULAMA EKRANI

Polis Akademisi Başkanlığı öğretim elemanı alımına ilişkin başvuru kabul komisyonu inceleme sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Sonuçların ilan edilmesinin ardından adaylar, "PA öğretim elemanı alımı inceleme sonuçları nasıl sorgulanır?", "Başvuru kabul komisyonu inceleme sonuçları nereden öğrenilir?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

Ekonomist
Ekonomist
Polis Akademisi Başkanlığı öğretim elemanı alımı sonuçları açıklandı mı? PA ÖĞRETİM ELEMANI SORGULAMA EKRANI

Polis Akademisi Başkanlığı öğretim elemanı alımına ilişkin başvuru kabul komisyonu inceleme sonuçları erişime açıldı. Sonuçların yayımlanmasının ardından adaylar, başvuru durumlarını öğrenmek için sorgulama ekranına yöneldi. Peki, PA öğretim elemanı alımı inceleme sonuçları nasıl sorgulanır?

1 İnceleme sonuçları açıklandı

İnceleme sonuçları açıklandı

Polis Akademisi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Başkanlığımıza bağlı İç Güvenlik Fakültesinin öğretim elemanı ihtiyacı doğrultusunda açıktan veya naklen atanmak üzere öğretim elemanı alımına ilişkin ilan edilen kadrolara 15.06.2026 – 03.07.2026 tarihleri arasında müracaat eden adaylara ait başvuru dosyaları; ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan şartlar ile Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri ve 13.06.2026 tarihinde yayınlanan öğretim elemanı alımına ilişkin ilanda belirtilen şartlar uyarınca incelenmiş ve inceleme sonuçları açıklanmıştır."

2 POLİS AKADEMİSİ SINAV SONUCU SORGULAMA

POLİS AKADEMİSİ SINAV SONUCU SORGULAMA

POLİS AKADEMİSİ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI
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