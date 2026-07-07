Polis Akademisi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Başkanlığımıza bağlı İç Güvenlik Fakültesinin öğretim elemanı ihtiyacı doğrultusunda açıktan veya naklen atanmak üzere öğretim elemanı alımına ilişkin ilan edilen kadrolara 15.06.2026 – 03.07.2026 tarihleri arasında müracaat eden adaylara ait başvuru dosyaları; ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan şartlar ile Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri ve 13.06.2026 tarihinde yayınlanan öğretim elemanı alımına ilişkin ilanda belirtilen şartlar uyarınca incelenmiş ve inceleme sonuçları açıklanmıştır."