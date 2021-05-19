İçinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle pek çok fiziksel etkinlik dijital ortama taşındı. Artık tüketilen içeriğin interaktif, mekandan, zamandan bağımsız olması ve bireysel tüketim isteklerine cevap verecek niteliği taşıması bir seçenek değil; şart.

Bu zorunluluk, kültür sanat etkinliklerinin de dijital platformlara taşınmasını sağladı. Online konserden çevirim içi sinemaya, sesli kitaptan sanat galerisine kadar pek çok kültür sanat etkinliğini artık dijital platformlardan takip etmek mümkün.

Bu girişimler pandemi koşullarında kısa sürede yüz binlerce kişiye ulaştı. Hatta kısa zamanda platformların ABD’den Avrupa’ya kadar birçok kıtaya taşınması hedefleniyor.

Bundan sonraki süreçte de hibrit modelin etkinlik sektöründe bir alternatif olarak uygulanması öngörülüyor.

Kültür sanat sektöründe de dijital süreçlerin önümüzdeki yıllarda mobil uygulamalarla daha fazla gelişeceği ve hayatın bir parçası olacağı ifade ediliyor.

Biz de haberimizde bu alanda öne çıkan altı dijital kültür sanat platformunun faaliyetlerini ve büyüme hedeflerini araştırdık.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın