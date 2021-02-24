İklim değişikliği ve çevre sorunları, iş dünyasında döngüsel ekonomiyi gündemin merkezine taşıdı. Sıfır atık yolunda çalışmalarını hızlandıran şirketler, Yeşil Mutabakat’a hazır olmak üzere geri dönüşüm yolunda deyim yerindeyse “seferberlik” ilan etti.

Son dönemde atıkların geri dönüşümüne odaklanan şirketler, çöpleri elektriğe, atık yemekleri organik gübreye, pet şişeleri kumaşa, uzaktan kumandayı güneş enerjisiyle çalışan çevreci modele taşıyarak etkin atık yönetimiyle rekabetçiliğini yükseltmeyi hedefliyor.

Çünkü çok yakın bir zamanda AB Yeşil Mutabakat çerçevesinde yeni vergiler geliyor. Haziran ayında karbon seviyelerine göre sınırda yeni vergi düzenlemesinin netleşmesi ve 2022’de de bu vergilerin devreye girmesi bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.