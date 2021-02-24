Pandeminin dünya ekonomilerini derinden sarstığı 2020 yılında satınalma&birleşme işlemlerinde önceki yıla göre adet bazında düşüş, hacim bazında artış yaşandı. 2019 yılında 303 işlemde yaklaşık 5 milyar dolar hacim yaratılmıştı.

2020 yılında ise 250 işlemde yaklaşık 9 milyar dolarlık bir hacim söz konusu. Hacim açısından ilk 10 işlemin toplamı 6,3 milyar dolar oldu.

Burada özellikle Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) işlemlerine ve Peak Games’in satışı işlemine ayrı parantez açmak gerekiyor. Haberimizin tablolarında da göreceğiniz üzere TVF, özellikle Turkcell ve kamu sigorta şirketlerinin satın alınması hareketiyle 2020’ye hareketlilik getirdi.

Bunun yanında Türkiye’de bir ilk olarak milyar dolar barajını aşarak bir teknoloji oyun şirketinin satışı işlemi gerçekleşti.

2010 yılında Sidar Şahin tarafından kurulan Peak Games, 193 ülkede oyunları indirilen bir şirket haline geldi.

Şirket, 2020 yılı içinde 1,8 milyar dolara ABD’li oyun şirketi Zynga tarafından satın alındı. 2020’de fonların satış ve halka arz yoluyla yaptığı çıkış işlemleri de ayrıca dikkat çekti.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.