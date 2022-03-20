Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile başlayan kriz, Rusya ile NATO arasında bir diplomatik savaşın ötesinde

etkiler yarattı.

Küresel dengelerin sarsıldığı bu dönemde, petrol ve emtia fiyatlarından gıda tedariki ve lojistik hatlara kadar pek çok alanda yaşanan değişimin kalıcı olabileceği endişesi artıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Ukrayna’nın askerden ve Nazizm’den arındırılması” amacıyla başlattığını ilan ettiği askeri operasyon, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yeni bir dünya savaşı ve nükleer silahların kullanılması konusundaki endişeleri zirveye çıkardı.

24 Şubat sabahı başlayan işgal hareketi, 20 gün içerisinde Avrupa’da son 80 yılın en büyük konvansiyonel savaşı haline geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelensky’nin tüm dünya başkentlerini Rusya’nın saldırısına karşı yardıma çağırması sonrasında, başta ABD ve İngiltere olmak üzere NATO ve AB devletleri, Rusya’ya karşı askeri olmasa da, ekonomik anlamda ağır darbe vuracak yaptırım kararları almaya başladı.

Ukrayna’ya saldırısı sonucu açıklanan yatırımlarla dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi haline gelen Rusya’ya uygulanan yaptırım sayısı 6 bin 400’ü aştı.

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