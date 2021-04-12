Altınparmak Gıda’nın genel müdürü olarak atanan Onur Özyurt, Balparmak markasını yurtdışında büyütmeyi hedefliyor. Özyurt, “Kuzey Amerika ve Uzak Asya gibi yeni pazarlara girmeyi, Avrupa ülkelerindeki ulusal market zincirlerinde varlığımızı büyüterek yaygınlaşmayı amaçlıyoruz” diyor.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN

asakarya@ekonomist.com.tr

Türkiye’de markalı bal üretimi denince akla gelen ilk markalardan biri olan Balparmak’ın sahibi Altınparmak Gıda’nın üst yönetiminde bu yıl başında değişim yaşandı.

Şirketin genel müdürlük görevine hızlı tüketim ürünleri sektörünün deneyimli ismi Onur Özyurt atandı. Özyurt, şirkete katılmadan önceki iki yılını Türk markalarının Güneydoğu Asya’ya açılmasını sağlamak amacıyla Singapur’da geçirdi.

Yeni görevinde Balparmak ve Apitera markalarının yeni ürün ve dağıtım kanallarıyla yur-tiçindeki lider konumunu güçlendirmesine ve yurtdışında yeni pazarlara açılmasına liderlik edecek olan Özyurt, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. Yüksek lisans derecesini aynı okulda ekonomi ve finans alanında alan Özyurt, daha sonra Harvard İşletme Okulu’nda işletme programını tamamladı.

Kariyerine sermaye piyasalarında başlayan daha sonra satın alma birleşme işlemlerinde aktif görevler alan Özyurt; Türkiye, Ortadoğu ve Balkanlar’da ilaç, sağlık, eğlence, perakende ve hızlı tüketim ürünleri sektörlerinde yönetici ve yönetim kurulu seviyesinde çeşitli görevlerde bulundu.

2013’yılında ise Kopaş Kozmetik’in genel müdürlük görevini üstlendi. Yeni görevine atanması sonrasında bir araya geldiğimiz Onur Özyurt ile Balparmak markası ve kendisi ile ilgili hedeflerini konuştuk. Özyurt, başlıklar halinde şu değerlendirmelerde bulundu:

550 MİLYON TL CİRO HEDEFİ

Balparmak, Türkiye’nin markalı bal kategorisinde, private label ürünler hariç, yüzde 51’lik pazara sahip. 2020 yılında 380 milyon TL ciro sağlayan şirketimizin 2021 hedefi 550 milyon TL’nin üzerinde ciroya ulaşmak. Gittiğim şirketlerde cirolarda önemli yükselişler yakaladım. Burada ise şirketimizi bir özel sektör kuruluşundan ziyade, sivil toplum kuruluşu olarak konumlandırıyoruz.

Balparmak topluma fayda sağlamayı kendisine misyon edinmiş bir ‘iyilik elçisi’. Hayalimiz Balparmak’ın sadece ülkemizde değil tüm dünyada arıcılık mesleğinin ve arı nüfusunun sürdürebilirliğini ve sürekliliğini garanti altına alması. Arıları korumak hepimiz için öncelikli bir görev olmalı.

GÜNDEMDE YENİ ÜLKELER VAR

Ülkemizin dört bir yanında üretilen en doğal ballarını, yüksek gıda güvenliği standartları kapsamında özenle seçip tükecilere sunuyoruz.

Priospot sistemi sayesinde tüketici, satın aldığı balın, doğal ve sağlıklı olduğunu belgeleyen analiz raporunun yanı sıra kaynağının hangi çiçek ve bitkiler olduğu bilgisine rahatlıkla ulaşabiliyor. Bunun için tüketicinin Balparmak ambalajlarında yer alan QR kodu telefonuna okutması yeterli oluyor.

İHRACATTA LİDER

Sektörümüzde en fazla ihracat gerçekleştiren şirketiz. Toplam 20’nin üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. 2020’de 2,5 milyon dolarlık ihracatımız oldu. Önümüzdeki dönemde Balparmak Apitera markası altında geliştirdiğimiz propolis ve propolis karışımlı arı ürünleriyle yurtdışında büyümeyi hedefliyoruz. Kuzey Amerika ve Uzak Asya gibi yeni pazarlara girmeyi, Avrupa ülkelerindeki ulusal market zincirlerinde varlığımızı büyüterek yaygınlaşmayı amaçlıyoruz.