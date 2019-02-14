Borusan Limanı’nın başına geçti

Şubat 14, 2019 0 Yorum 48 Okunma
Borusan Limanı’nın başına geçti

Borusan Limanı’nda genel müdürlük pozisyonuna Serdar Erçal atandı. Erçal, 2003 yılında proje satış müdürü olarak başladığı Borusan Lojistik kariyerinde bölge ve grup müdürlüğü yaptı.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN 
asakarya@ekonomist.com.tr

Ardından lojistik şirketinde genel müdür yardımcısı ve son olarak da tedarik zinciri yönetimi ve stratejik müşteriler icra kurulu üyesi olarak çalıştı.

Bu süreçte satış ve müşteri ilişkilerinin yanı sıra operasyonel süreçlerin yönetiminde rol alan Erçal, son bir yıldır stratejik müşterilerin yönetimi, stratejik pazarlama departmanının yapılandırılması ve proje lojistiği iş biriminin yönetiminde görev aldı.



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