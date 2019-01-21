Kanal D Romanya’da değişim
2006 yılında Romanya medya pazarına giren Kanal D’nin üst yönetiminde önemli bir değişim oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Uğur Yeşil, Kanal D Romanya’nın CEO ve icra kurulu başkanı olarak atandı. Kanal D Romanya’nın ilk çalışanı ve operasyonel sistemlerin kurucusu olan Uğur Yeşil, 2007-2011 yılları arasında şirketin CFO’su olarak görev yaptı.
Nisan 2011’de kanalın genel müdürlüğü görevini üstlenen Uğur Yeşil, Haluk Kurçer ile birlikte köklü değişikliklere imza atarak, Kanal D Romanya’nın bugün Romanya’nın en çok seyredilen ilk üç kanalından biri haline gelmesinde önemli bir rol oynadı.
Haluk Kurçer ise Kanal D Romanya’nın yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam edecek.
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