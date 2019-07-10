Metro Türkiye’de finansı yönetecek
Türkiye genelinde 21 şehirdeki 37 mağazasıyla sektör profesyonellerine ve tüketicilere on binlerce ürün sunan Metro Türkiye’de üst düzey bir atama gerçekleşti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Finans alanında uzmanlaşan Aslı Yılmaz Aracıoğlu, Metro Türkiye CFO’su olarak çalışmaya başladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 2002 yılında mezun olan Aslı Yılmaz Aracıoğlu, Deloitte’ta adım attığı iş hayatına daha sonra PricewaterhouseCoopers’ın denetim bölümünde devam etti.
Yaşar Holding’te çeşitli
görevlerde bulunan Aracıoğlu, son 10 yıldır finans direktörü olarak çalışmalarını sürdürüyordu.
Önceki haber Lojistikte franchise fırsatı
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?