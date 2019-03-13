Mobil iş biriminde üst yönetimde değişim
Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Başkan Yardımcılığı görevine Cömert Varlık getirildi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Varlık, Samsung’un mobil iş biriminin ürün gamında yer alan tüm akıllı mobil telefonlar, tablet, giyilebilir cihazlar ve diğer aksesuarlar ve nesnelerin interneti çözümlerinin Türkiye pazarına yönelik her türlü satış ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olacak.
Üst düzey yönetici olarak sektörde 20 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan Varlık, 2001 yılında Koç Bilgi Grubu’na stratejik planlama ve iş geliştirme yöneticisi olarak katıldı.
2007’den itibaren ise Bilkom’un CEO’su ve yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı.
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