Nestle Türkiye’ye yeni CEO

Mart 12, 2019 0 Yorum 81 Okunma
Nestle Türkiye’ye yeni CEO

2015 yılından bu yana Nestle Ukrayna ve Moldova CEO’su olarak görev yapan Ansgar Bornemann, Nestle Türkiye CEO’su olarak atandı.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN 
asakarya@ekonomist.com.tr

Ansgar Bornemann, Nestle Türkiye’nin yönetimini dört yıldır bu görevi yürüten ve Şubat 2019 sonu itibariyle emekliye ayrılan Felix Allemann’dan devraldı.

Bornemann, Nestle’ye 2004’de Almanya’da Nestle Schöller’in pazarlama başkanı olarak katıldı. Ardından Adriyatik Bölgesi’nde üst düzey yöneticilik yaptı.

2015’te Nestle Ukrayna ve Moldova CEO’su olarak görevlendirildi. Öncesinde farklı şirketlerde hızlı tüketim ürünleri sektöründe liderlik yaptı.



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