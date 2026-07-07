NATO'dan dikkat çeken savunma bütçesi raporu: ABD açık ara lider, Türkiye ilk 10'da

NATO, üye ülkelerin 2026 yılına ilişkin tahmini savunma harcamalarını açıkladı. Buna göre ittifakın toplam savunma bütçesinin geçen yıla göre yaklaşık yüzde 11 artarak 1 trilyon 809 milyar 915 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Böylece NATO tarihinde ilk kez toplam savunma harcamalarının 1,8 trilyon dolar seviyesini aşacağı öngörülüyor.

Savunma harcamaları her yıl artıyor

NATO verilerine göre savunma harcamalarındaki yükseliş son yıllarda hız kazandı. Yıllara göre dağılım şu şekilde:

2024: 1 trilyon 482 milyar 905 milyon dolar

2025: 1 trilyon 629 milyar 630 milyon dolar

2026 (tahmin): 1 trilyon 809 milyar 915 milyon dolar

Bu rakam, NATO ülkelerinin savunma kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarını sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

ABD harcamaların yüzde 57'sini tek başına karşılayacak

2026'da da NATO'nun en büyük savunma bütçesine ABD sahip olacak.

ABD'nin 1 trilyon 32 milyar 849 milyon dolarlık savunma harcamasıyla ittifakın toplam bütçesinin yaklaşık yüzde 57'sini tek başına karşılaması bekleniyor.

Türkiye'nin tahmini savunma harcaması ne kadar olacak?

Türkiye'nin savunma harcamalarının GSYH'ye oranının 2026 yılında yüzde 2,85 olması bekleniyor.

ABD'nin ardından en yüksek savunma bütçesine sahip ülkeler ise şöyle sıralandı:

Ülke 2026 Tahmini Savunma Harcaması ABD 1 trilyon 32,8 milyar dolar Almanya 147 milyar dolar İngiltere 110 milyar dolar Fransa 80 milyar dolar İtalya 57 milyar dolar Polonya 53 milyar dolar Kanada 52 milyar dolar Türkiye 48 milyar dolar

Milli gelire göre en fazla harcamayı Baltık ülkeleri yapacak

Savunma harcamalarının GSYH oranında ilk sırayı yüzde 5,33 ile Litvanya alacak. Litvanya'yı yüzde 5,1 ile Estonya, yüzde 4,92 ile Letonya, yüzde 4,68 ile Polonya, yüzde 3,65 ile Yunanistan, yüzde 3,49 ile Danimarka ve yüzde 3,22 ile İsveç takip edecek.Aynı dönemde ABD'nin yüzde 3,17, Almanya'nın yüzde 2,69, Fransa'nın yüzde 2,22, İngiltere'nin yüzde 2,56 ve İtalya'nın yüzde 2,10 oranında savunma harcaması yapacağı NATO ortalamasının da yüzde 2,86 olması öngörülüyor.

NATO üyeleri arasında savunmaya milli gelirinden en düşük payı ayıracak ülkenin yüzde 1,61 ile Slovenya olması beklenirken, onu yüzde 2 ile Belçika ve İspanya izleyecek.

NATO'nun yeni hedefi 2035

2026'da 17 NATO üyesinin savunma ve güvenlikle bağlantılı yatırımlara ilişkin GSYH'nin yüzde 1,5'i hedefini yakalayacağı öngörülüyor.

NATO liderleri, 2025'te Lahey'de düzenlenen zirvede 2035 yılına kadar temel savunma harcamalarına GSYH'nin yüzde 3,5'inin ayrılması, buna ilave olarak sivil hazırlık ve dayanıklılık, inovasyonun desteklenmesi, kritik altyapının korunması ve savunma sanayisinin güçlendirilmesi gibi savunma ve güvenlikle bağlantılı yatırımlar için GSYH'nin yüzde 1,5'inin tahsis edilmesi konusunda uzlaşmıştı.