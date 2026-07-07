ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından devletin en üst düzey protokol uygulamalarından biri olan "A+ tipi resmi tören" ile karşılandı. Görkemli törende Türk Yıldızları'nın özel gösterisi, 21 pare top atışı ve tarihi askeri birlikler öne çıkan ayrıntılar arasında yer aldı.