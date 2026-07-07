ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından devletin en üst düzey protokol uygulamalarından biri olan "A+ tipi resmi tören" ile karşılandı. Görkemli törende Türk Yıldızları'nın özel gösterisi, 21 pare top atışı ve tarihi askeri birlikler öne çıkan ayrıntılar arasında yer aldı.
1 Süvariler eşlik etti, milli marşlar çalındı
Trump'ın makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede süvari birliği karşıladı. Süvariler, ABD Başkanının aracına protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump'ı Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almasının ardından Türk ve ABD milli marşları bando tarafından icra edildi.
2 21 pare top atışı yapıldı
Karşılama töreni kapsamında 21 pare top atışı gerçekleştirilirken, törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ile yeniçeri kıyafetli askerlerin katıldığı tören, görsel açıdan da dikkat çekti.
3 Trump'tan Türk askerlerine selam
Tören sırasında ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Erdoğan ve Trump daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi merdivenlerinde Türk ve ABD bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.
4 Türk Yıldızları ABD bayrağının renkleriyle uçuş yaptı
Trump'ın Külliye'ye gelişi sırasında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, ABD bayrağını simgeleyen kırmızı, mavi ve beyaz dumanlarla selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Gösteri, törenin en dikkat çeken anlarından biri oldu.
5 Tarihi Osmanlı Birliği törene damga vurdu
A+ tipi resmi tören kapsamında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı bünyesindeki 16 Türk Devleti Kıyafet ve Bayrak Grubu ile birlikte Tarihi Osmanlı Birliği de törende yer aldı.
Yakıcı, Kesici, Serdengeçti, Cebeci ve Topçu unsurlarından oluşan Tarihi Osmanlı Birliği'nin yanı sıra; Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Bandosu, Onur Kıtası, Tüfekli Gösteri Birliği, Atlı Spor Eğitim Merkez Komutanlığının Atlı Tören Kıtası karşılama programına katıldı.
6 Trump, A+ tipi törenle karşılanan ikinci lider oldu
"A+ tipi resmi tören" uygulaması ilk kez 10 Nisan 2025'te Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun Türkiye ziyareti sırasında gerçekleştirilmişti. ABD Başkanı Donald Trump ise bu protokol kapsamında A+ tipi resmi törenle karşılanan ikinci devlet başkanı olarak kayıtlara geçti.