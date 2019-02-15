Uluslararası yönetime atandı
Dünyanın en büyük iletişim gruplarından Omnicom Group’un bir şirketi olan TBWA, 1970 yılında kuruldu. TBWA, 100 ülkedeki 254 ofisiyle dünyanın önde gelen iletişim networkleri arasında yer alıyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Şirkette önemli bir atama oldu. Dört yıldır TBWA Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölge Başkanlığı’nı yürüten Cem Topçuoğlu, TBWAWorldwide’ın uluslararası başkanlığına atandı.
Bu atamayla Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika sorumluluklarına Finlandiya, İrlanda, İtalya, İspanya, İsveç gibi Batı Avrupa ülkelerini de katan Topçuoğlu, yeni görevinde TBWAWorldwide Başkanı ve CEO’su Troy Ruhanen’e direkt raporlamaya devam edecek.
1993’te kendi ajansını açan Topçuoğlu, 1999 yılında TBWA ile ortaklık kurdu.
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