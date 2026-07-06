Trump'tan NATO Zirvesi öncesi kritik mesaj: Ukrayna savaşını bitirmeye çok yakınız

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'de düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Rusya-Ukrayna savaşı ve İran'la yürütülen nükleer müzakerelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Savaşın sona ermesi için umutlu olduğunu belirten Trump, NATO Zirvesi'nde konunun masaya yatırılacağını ifade ederken, İran konusunda ise diplomasiye öncelik verdiklerini ancak tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

"NATO'da konuyu görüşeceğiz"

Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın gündemlerinin en önemli başlıklarından biri olacağını belirtti.

Türkiye'de başlayacak NATO Zirvesi'ne işaret eden Trump, "NATO'ya gideceğiz, konuyu görüşeceğiz ve sanırım bunu başaracağız." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine hiç olmadığı kadar yakın olduklarını düşündüğünü belirterek, hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bir anlaşmaya varmak istediğini savundu.

"Savaşı bitirmeye çok yakınız"

Trump, Rusya ve Ukrayna liderlerinin çatışmaların sona ermesini istediğini dile getirerek, diplomatik sürecin olumlu ilerlediğini söyledi.

Savaşın sona erdirilmesi konusunda umutlu olduğunu ifade eden Trump, NATO Zirvesi kapsamında yapılacak temasların bu süreç açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini kaydetti.

İHA ve SİHA teknolojisine dikkat çekti

Rusya-Ukrayna savaşında insansız hava araçlarının belirleyici rol oynadığına da değinen Trump, savaş teknolojilerindeki değişimin dikkat çekici boyutlara ulaştığını söyledi.

Dronların savaş alanındaki etkisini "öldürme makineleri" sözleriyle değerlendiren Trump, bu teknolojinin çatışmaların doğasını değiştirdiğini belirterek, savaş bölgelerinde gördüğü görüntülerin son derece ağır olduğunu ifade etti.

İran mesajı: "Ya anlaşma olacak ya da işi bitireceğiz"

Trump, İran'la yürütülen nükleer müzakerelerin de olumlu ilerlediğini belirterek, diplomatik çözümü tercih ettiklerini söyledi.

İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini yineleyen Trump, Tahran yönetiminden nükleer zenginleştirme konusunda önemli tavizler aldıklarını öne sürdü.

"Ya bir anlaşma yapacağız ya da işi bitireceğiz." diyen Trump, anlaşmanın öncelikli seçenek olduğunu vurgulayarak, İran halkının yeni bir savaşın yükünü taşımamasını istediklerini dile getirdi.

Hürmüz Boğazı vurgusu

Trump, İran'la yaşanan anlaşmazlıklarda Hürmüz Boğazı'nın stratejik önemine de dikkat çekti.

Boğazın küresel enerji ticareti açısından kritik bir noktada bulunduğunu belirten Trump, bölgedeki gelişmelerin uluslararası ekonomi ve enerji piyasaları açısından yakından takip edildiğini ifade etti.