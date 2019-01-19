BES’e katılım OKS ile 14 milyon kişi olacak
Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), “Emekliliğiniz İçin Buluşuyoruz, Türkiye BES’leniyor” projesi kapsamında bir panel düzenledi. Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) bütün yönleriyle ele alındığı panelde Otomatik Katılım’ın 1 Ocak 2019’da hayata geçecek son fazı hakkında bilgi verildi.
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Türkiye’nin önemli tasarruf sistemlerinden olan BES ve Otomatik Katılım Sistemi’nin fon büyüklüğündeki son durum hakkında bilgi veren EGM Yönetim Kurulu Üyesi ve Bereket Emeklilik Genel Müdürü Mahmut Güngör, BES ve Otomatik Katılım’daki toplam fon büyüklüğünün aralık ayı itibarıyla 92 milyar TL’ye ulaştığını, sistemdeki kişi sayısının ise 12 milyonu bulduğunu söyledi.
2 MİLYON KİŞİ GELECEK
Güngör, 1 Ocak 2019 itibarıyla otomatik katılıma 5-9 çalışanı bulunan şirketlerin dahil olduğunu böylece 2 milyon kişinin daha sisteme gireceğini, bu son etapla birlikte bireysel emeklilik sistemlerindeki kişi sayısının toplam 14 milyona ulaşmasını beklediklerini aktardı.
Türkiye’de de bireysel emeklilik sistemine ilginin her geçen gün artığını söyleyen Güngör,“1 Ocak 2017’de OKS, bin ve üzerinde çalışanı olan büyük şirketlerin sisteme girmesiyle başladı. Zamanla kademeli olarak sisteme daha küçük boyutta şirketler giriş yaptı.
Zaman geçtikçe sistemde devam eden çalışan sayısının görece daha iyi olduğunu görüyoruz. Çıkışlar azalıyor. Demek ki zaman geçtikçe insanımız sisteme daha sıcak bakıyor” dedi.
“FONLAR TEMİNAT GÖSTERİLEBİLİR”
Otomatik Katılım’ın yurtdışında yakaladığı başarının nedenlerine de değinen Güngör, “Yurtdışında tasarruf eğiliminin neden bu kadar başarılı olduğuna baktığımızda, sistemden çıkışların kolay olmadığını, şarta bağlı olduğunu görüyoruz.
Ayrıca cüzi de olsa bir işveren katkısı söz konusu” diye konuştu. Güngör, sağladığı ikinci emeklilik fırsatı ile bireylerin yaşam seviyelerine ve oluşturduğu fon büyüklüğü ile sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlayan, ekonomiye kaynak yaratan sistemin daha iyi bir noktaya gelmesi için şu önerilerde bulundu:
“Sisteme ilişkin bilgilendirme, bilinçlendirme faaliyetinin tüm hızıyla sürmesi gerekir. İşveren katkısı düşünülebilir. Ayrıca ihtiyari bir şekilde sistemden çıkanların, çıkmak zorunda kalanların istedikleri zaman tekrar sisteme katılımına olanak tanınabilir.
18 yaş ve altının sisteme katılımının yolu açılabilir. Yine bireysel emeklilik fonlarının banka kredilerinin kullanımı sırasında bankaya teminat olarak gösterilmesinin, BES’te biriken fonların kişilerin banka kredi notuna yansımasının yolu açılabilir.”
‘FON BÜYÜKLÜĞÜMÜZ 1 MİLYAR TL’Yİ AŞTI”
Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, yaptığı yeni yıl değerlendirmesinde 2018 yılında pek çok kategoride büyümeye devam ettiklerini belirterek, “Beş yıllık hedeflerimize dört yılda ulaştık, hatta hedeflerimizi geçtik.
Sözleşme sayımız 533 bine ulaştı. Yıllık BES sözleşme sayısı artışında 62 bin 945 adet ile 2018’i bu alanda sektör lideri olarak tamamladık. Sektörde sözleşme artış hızı ortalamasında yavaşlama olmasına rağmen Katılım Emeklilik olarak sektörden pozitif ayrıştık.
2019’da da sektörün en çok üreten şirketi olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Ayhan Sincek sözlerine şöyle devam etti: “Hayatın her alanına hitap eden ürünlerimizle biz de halkımızın her ihtiyacına cevap vermek için çalışıyoruz.
İnsanlarımızın tasarruflarını değerlendirebileceği en güvenli ve en kazançlı liman olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu teveccühü diğer göstergelerin yanı sıra emeklilik fon büyüklüğümüzdeki artışımızdan da anlıyoruz. Fon büyüklüğümüzü 1 milyar 546 milyon TL’ye yükseltmeyi başardık”
“TÜRK DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI HALA CAZİP”
ÖZGÜR SUNGU
İŞ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK PORTFÖY YÖNETİMİ MÜDÜR YARDIMCISI
“Finansal piyasalarda ABD ile Çin arasında süre gelen ticaret anlaşmasına dair gelişmeler ve Birleşmiş Krallık ile Avrupa bölgesi arasındaki çıkış anlaşması gündemin en önemli maddeleri.
Amerika’da hükümet bütçenin onaylanmasıyla kapalı kalmaya devam ederken, ekonomik beklentilere bağlı olarak faiz yükselişinin sınırlı kalacağı beklentisi piyasalarda olumlu etki yaratıyor.
FED Başkanı J. Powell’ın aralık ayındaki görece güvercin konuşmanın ardından FED başkanlarının faiz artırımlarında sabırlı davranılması yönünde görüş sunması, riskli varlıklara ilginin yüksek kalmasını sağlıyor.
Global hisse senetleri pozitif performans gösterirken gelişmekte olan ülke (GOÜ) kurları dolar karşısında değer kazanıyor. GOÜ tahvilleriyle yatırım yapılabilir nota sahip şirket tahvil faizlerinde düşüş eğilimi ve Amerikan tahvilleriyle faiz farklarının azalışı devam ediyor.
Bu süreçte Türk dış borçlanma araçları dış ilişkilerdeki gelişmeler nedeniyle dalgalı seyir izliyor ve yatay performans sergilemiş olmasına rağmen karşılaştırılabilir diğer GOÜ tahvillerinden görece daha düşük bir performans sergiliyor.
Mevcut faiz seviyelerinin ve diğer ülkelerle olan faiz farkının Türk dış borçlanma araçlarını cazip kılmaya devam ettiğini düşünmeye devam ediyoruz.”
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