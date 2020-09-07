Geçen hafta ons altının direnç seviyelerini aşamadığı ve güç kaybettiği görüldü. Dolar endeksinin son dönemdeki zayıflıktan sıyrılarak 92 seviyesinin üzerinde taban oluşturmaya başlamasının ons altına negatif yansıdığı bilgisi veriliyor.

Geçen hafta başında 1.990 doların üzerini gören ons altında fiyatların 1.940 doların altına inmiş olduğu görülüyor. Piyasa uzmanları, genel olarak bakıldığında ilk direnç noktası olarak görülen 1.976 doların üzerinde kalınamaması ve 2.000 doların kırılamamasının ons altında yükselişleri teyit etmeyen bir tablo ortaya koyduğunu belirtiyor.

Bunun da teknik göstergelerin iyileşmesini zorlaştırdığının altı çiziliyor. Zayıflıktan çıkılması için öncelikle 1.976 doların yeniden aşılması gerektiği görüşün ağırlık kazanıyor.

Bu bağlamda geri çekilmenin devam etmesi durumunda ise 1.930 dolar ilk önemli destek olarak takip edilebilir.