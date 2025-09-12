KPSS Alan Bilgisi sınavı bu hafta sonu mu, ne zaman? 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi 1. ve 2. oturumları

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı, Alan Bilgisi oturumlarıyla devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları için geri sayım başladı.
KPSS A GRUBU ALAN BİLGİSİ SINAVLARI NE ZAMAN?
13 Eylül Cumartesi Sınav Saatleri
1. Oturum: Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav 10.15'te başlayacak.
2. Oturum: Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav 14.45'te başlayacak.
14 Eylül Pazar Sınav Saati
3. Oturum: Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav 10.15'te başlayacak.
Adayların, mağduriyet yaşamamaları için sınavın yapılacağı binalarda belirtilen saatlerden önce hazır bulunmaları büyük önem taşıyor.
2025 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu sınavlarına katılan adayların merakla beklediği Alan Bilgisi sonuç tarihi açıklandı. Yapılan duyuruya göre, 2025-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) sınav sonuçları, 10 Ekim 2025 tarihinde erişime açılacak. Bu tarihten sonra adaylar, yerleştirme süreci için bir sonraki adımları atmaya başlayacak.
KPSS Sınav Günü Nüfus Müdürlükleri Açık Olacak
13-14 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavlarına girecek adaylar için önemli bir duyuru yapıldı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sınava kimlik sorunu nedeniyle giremeyecek durumda olan adayların mağduriyet yaşamaması için sınav merkezlerindeki nüfus müdürlüklerini açık tutacak.
Geçici Kimlik Belgesi Hangi Durumlarda Verilecek?
Bu hizmetten, sınava gireceği halde;
T.C. Kimlik Kartı'nı kaybeden,
T.C. Kimlik Kartı'nda fotoğrafı bulunmayan,
Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga eksikliği nedeniyle geçerli olmayan kimlik belgesi bulunan adaylar faydalanabilecek.
KPSS GENEL YETENEK-KÜLTÜR SINAVI TAMAMLANDI
ÖSYM, 402 bin 105 adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS) A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül'de tamamlandı.
Türkiye'nin 81 ili ve Lefkoşa'da 135 sınav merkezinde uygulanan oturumda, adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika verildi. Saat 10.15'te başlayan oturum için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna 402 bin 105 aday başvurdu. Adaylardan 223 bin 757'sini kadın, 178 bin 348'sini erkek oluşturuyor.