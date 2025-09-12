KPSS Alan Bilgisi sınavı bu hafta sonu mu, ne zaman? 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi 1. ve 2. oturumları

KPSS Sınav Günü Nüfus Müdürlükleri Açık Olacak

13-14 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavlarına girecek adaylar için önemli bir duyuru yapıldı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sınava kimlik sorunu nedeniyle giremeyecek durumda olan adayların mağduriyet yaşamaması için sınav merkezlerindeki nüfus müdürlüklerini açık tutacak.

Geçici Kimlik Belgesi Hangi Durumlarda Verilecek?

Bu hizmetten, sınava gireceği halde;

T.C. Kimlik Kartı'nı kaybeden,

T.C. Kimlik Kartı'nda fotoğrafı bulunmayan,

Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga eksikliği nedeniyle geçerli olmayan kimlik belgesi bulunan adaylar faydalanabilecek.