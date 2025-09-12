2025 YKS ek tercih ne zaman başlıyor? YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?

EK YERLEŞTİRME ÜCRETİNİ YATIRMAYANIN İŞLEMİ ALINMAYACAK

YKS ilk yerleştirme sonuçlarına göre bir programa yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirme sürecinin başlamasını bekliyor. Süreçle ilgili tarihlerin henüz açıklanmamasına rağmen, başvuru ücreti ve tercih işlemleriyle ilgili detaylar netleşmiş durumda.

Ek yerleştirme sürecine katılacak adayların, kılavuzda belirtilecek ücreti ilgili banka hesaplarına yatırmaları gerekecek. Geçtiğimiz sene bu ücret 80 TL olarak belirlenmişti. Adaylar, ön lisans ve lisans bölümleri için en fazla 24 tercih yapma hakkına sahip olacak.