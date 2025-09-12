2025 YKS ek tercih ne zaman başlıyor? YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanması ve ardından 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılan kayıt işlemleriyle birlikte, gözler şimdi ek yerleştirme sürecine çevrildi. Bir üniversite programına yerleşemeyen adaylar, yeni bir şans için YKS ek tercih tarihlerini merakla bekliyor.
YKS EK TERCİH NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih takvimi, kayıt hakkı kazanan öğrencilere tanınan mazeretli kayıt sürecinin bugün sona ermesiyle birlikte merak konusu oldu. Yüz binlerce aday, gözünü boş kalan kontenjanların ÖSYM'ye bildirilmesi ve ek tercih kılavuzunun hazırlanmasına çevirdi.
Önceki yıllarda uygulanan takvime göre, ek yerleştirme sürecinin üniversite kayıtlarının tamamlanmasının hemen ardından başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz sene, yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024'te açıklanmış, ek yerleştirme kılavuzu ise 6 Eylül'de yayımlanmıştı. Ek tercihler ise 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu takvim, adaylara bu yılki süreç hakkında önemli bir ipucu veriyor.
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih süreci için takvim henüz resmi olarak açıklanmadı. Ek yerleştirme sürecine ilişkin duyuruların ÖSYM tarafından yapılması bekleniyor.
Geçmiş yıllardaki takvimlere bakıldığında, ek tercihlerin genellikle ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonraki 2-3 hafta içinde başladığı görülüyor. Adayların en güncel bilgilere ulaşmak için ÖSYM'nin resmi internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip etmesi gerekiyor.
ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?
YKS ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, bir programa yerleşemeyen öğrencilerin gözü boş kontenjanlara çevrildi. Ancak bu kontenjanlar henüz resmi olarak açıklanmadı.
Boş kontenjanlar, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan ek yerleştirme kılavuzu kapsamında netlik kazanacak. Adayların en doğru bilgilere ulaşmak için, ÖSYM'nin bu konuda yapacağı resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor.
EK YERLEŞTİRME ÜCRETİNİ YATIRMAYANIN İŞLEMİ ALINMAYACAK
YKS ilk yerleştirme sonuçlarına göre bir programa yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirme sürecinin başlamasını bekliyor. Süreçle ilgili tarihlerin henüz açıklanmamasına rağmen, başvuru ücreti ve tercih işlemleriyle ilgili detaylar netleşmiş durumda.
Ek yerleştirme sürecine katılacak adayların, kılavuzda belirtilecek ücreti ilgili banka hesaplarına yatırmaları gerekecek. Geçtiğimiz sene bu ücret 80 TL olarak belirlenmişti. Adaylar, ön lisans ve lisans bölümleri için en fazla 24 tercih yapma hakkına sahip olacak.