TIPDİL sonuç ne zaman açıklanacak? Ankara tıpdil sonuçları sorgulama

Heyecanla beklenen sonuçların önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

TIPDİL sonuç ne zaman açıklanacak?

Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından düzenlenen TIPDİL sınavının sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Sınav sonuçlarıyla ilgili henüz resmi bir duyuru yayımlanmazken, adaylar güncel bilgilere ulaşmak için ASYM’nin internet sitesini ve Aday Bilgi Sistemi’ni (ABİS) yakından takip ediyor. Daha önceki Mart ayında yapılan sınavda olduğu gibi, sonuçlar için kesin bir tarih belirtilmedi.

Sınav Puanı Nasıl Hesaplanacak?

TIPDİL sınavında başarı notu ve puan hesaplama yöntemi kılavuzda net bir şekilde belirtilmiştir. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup, 50 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Puan hesaplamasında yanlış cevapların doğru cevapları etkilemediği, yani eksi puan verilmediği ifade edilmektedir. Her sorunun puan ağırlığı eşit olarak kabul edilmiştir.

İptal Edilen Sorular ve Hatalı Cevap Anahtarı

Sınavda yer alan cevap anahtarında bir hata tespit edilmesi durumunda, ilgili soru iptal edilmeyecek; bunun yerine hatalı sorunun doğru seçeneği belirlenerek değerlendirmeye dahil edilecektir. Eğer bir soru tamamen iptal edilirse, bu soru değerlendirme dışı bırakılacak ve adayların puanları kalan soru sayısı üzerinden hesaplanacaktır.

TIPDİL Sınavı İçin Soru ve Sonuç İtiraz Süreci

TIPDİL sınavına giren adayların, sınav soruları ve sonuçlarına yönelik itiraz süreçleri resmen açıklandı. Yapılan duyuruya göre, itirazlar belirli kurallar vesüreler dahilinde online olarak kabul edilecek.

Sınav Sorularına İtiraz

Adaylar, sınav sorularına ilişkin itirazlarını, sınav tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde aday.ankara.edu.tr adresi üzerinden ANKUZEF'e (ASYM) iletebilir. Her bir soru için 100 TL itiraz ücreti ödenecek ve bu ödeme kredi kartıyla sistem üzerinden yapılacak. İtirazların incelenmesi ve sonuçlandırılması yine aynı platform üzerinden duyurulacak.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar için ise süre 10 gün olarak belirlendi. Sonuçlar ilan edildikten sonra 10 gün içinde yine aday.ankara.edu.tr adresi üzerinden başvuru yapılması gerekiyor. Bu itiraz için de 100 TL ücret alınacak ve ödeme sistemi kredi kartıyla yapılacak.