Rusya ve Türkiye: Orman Ürünleri Endüstrisinde İş Birliği İçin Yeni Ufuklar

Türkiye, küresel ticaretteki kilit rolünü pekiştirerek, büyük bir üretim ve lojistik merkezi olma yönündeki stratejik konumunu giderek daha etkin kullanıyor. Türk şirketleri, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrupa’daki önemli pazarlara ahşap malzeme ve mamul ürün tedarikinde kritik bir köprü görevi üstleniyor. Bu stratejik avantaj yalnızca Türkiye ekonomisini güçlendirmekle kalmıyor; aynı zamanda yerel işletmeler için Rusya gibi güvenilir ortaklarla iş birliği yapma, uluslararası varlıklarını genişletme ve ortak üretim girişimleri kurma açısından cazip fırsatlar da yaratıyor.

Market Report Analytics’in öngörüsüne göre, Türkiye’nin orman ürünleri işleme endüstrisi pazarı 2025–2033 yılları arasında yıllık %4 oranında büyüyecek. Hâlihazırda bu sektöre en yoğun ilgiyi inşaat şirketleri, mobilya üreticileri ve ambalaj sanayicileri gösteriyor. Öte yandan, Türkiye’nin yüksek kaliteli kereste talebinin yaklaşık yarısı ithalat yoluyla karşılanıyor ve Rusya, Finlandiya, Romanya ve Baltık ülkeleriyle birlikte en büyük tedarikçiler arasında istikrarlı bir şekilde yer alıyor.

Rusya İhracat Merkezi İş Heyeti İstanbul’a Geliyor

Bu potansiyelden yararlanmak amacıyla Rusya İhracat Merkezi, 25–26 Eylül 2025 tarihlerinde İstanbul’a bir iş heyeti ziyaretini organize ediyor. Ziyaret kapsamında ulusal marka “Made in Russia” çatısı altında 20’den fazla Rus şirketi yer alacak. Katılımcılar arasında kontrplak, kereste, kaplama levha, OSB ve yonga levha, MDF paneller ile kaplamasız kâğıt ve karton üreticileri bulunuyor.



Program kapsamında, sektörün en büyük mobilya fuarı Intermob’un ziyareti, sektör dernekleri, iş dünyası grupları ve potansiyel ithalatçılarla görüşmeler planlanıyor. Katılımcılar ayrıca B2B görüşmeler yaparak tedarik koşullarını ve ürünlerin Türk pazarının gerekliliklerine uyarlanmasını tartışma fırsatı bulacak.

“Made in Russia” Programı Türkiye temsilcisi Timur Safin, konuyla ilgili şu görüşü paylaşıyor: “Türkiye, Rusya’nın orman ürünleri endüstrisindeki kilit ortaklarından biri. Burada karşılıklı ticareti geliştirmek ve ortak projeler oluşturmak için önemli bir potansiyel görüyoruz. İstanbul’a düzenlenecek iş heyeti ziyareti, Rus üreticiler ile Türk şirketleri arasında doğrudan temasların kurulmasına katkıda bulunacak. Bu da sektörde güvenin artmasına ve ticaret hacminin büyümesine katkı sağlayacak.”

“Made in Russia” Sertifikalı Rus Şirketleri

Heyet programında, ulusal marka “Made in Russia” kapsamında sertifikalandırılmış şirketlere özel önem verilecek. Bu sertifika, ürünlerin kalitesini ve uluslararası standartlara uyumunu teyit ederek yabancı ortaklar nezdinde güveni artırıyor.

Öne çıkan katılımcılardan bazıları şöyle:

• “Terra Siberica” (Tomsk, Sibirya) – Sedir, çam ve karaçamdan ahşap evler üreten bir şirket. Şirket, Avrupa ve Asya’ya ev setleri tedarik ediyor, çevresel sürdürülebilirliğe ve orman kaynaklarının yenilenebilirliğine önem veriyor. İnşaatlarda kullanılan sedir ağacı, doğal antiseptik özellikleriyle biliniyor, özel bir mikroiklim yaratıyor ve birçok ülkede yüksek değer görüyor.

• “Yartsevskaya Fanera” (Smolensk Bölgesi) – Derin ahşap işleme alanında tam entegre bir işletme. Tesis, mobilya üretiminde, inşaatta ve ambalajda kullanılan çevre dostu kayın kontrplaklar üretiyor. Ürünleri dayanıklılığı, neme karşı direnci ve geniş kullanım alanıyla tanınıyor.

• “Belka” (Vologda Bölgesi) – Modern bir ahşap işleme tesisi olup iğne yapraklı ağaçlardan kereste üretiyor. Şirket, orman kesiminden kenarlı tahta, lambri, blok ev ve biyokütle peleti üretimine kadar tam bir üretim döngüsü sağlıyor. Aylık üretim hacmi 5.000 metreküpü aşıyor ve bu da hem büyük hem de küçük ölçekli müşterilerle istikrarlı iş birliği imkânı sunuyor.

Odakta Sürdürülebilirlik Var

Rus şirketleri çevre ve sürdürülebilirlik konularına özel bir önem atfediyor. Orman ürünlerinin elde edilmesi, yasal gereksinimlere ve yenilenebilirlik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı şekilde gerçekleştiriliyor. Hammadde kaynaklarının büyük kısmı, yeniden ağaçlandırma önlemlerinin uygulandığı ormanlardan ve sağlık amaçlı kesimlerden elde ediliyor.

Bunun yanı sıra üreticiler, ileri düzey derin işleme teknolojilerini aktif biçimde hayata geçirerek hem yüksek katma değerli ürünler üretiyor hem de atıkları en aza indiriyor. Bu yaklaşım, özellikle son yıllarda çevre standartlarına ve “çevreci” yapı malzemelerine verilen önemin arttığı Türkiye için büyük önem taşıyor.

İkili İş Birliğinde Gelecek Öngörüleri

Rusya ile Türkiye arasındaki orman ürünleri endüstrisindeki iş birliği, ticari ilişkilerin çeşitlendirilmesine yönelik daha geniş bir eğilim çerçevesinde gelişiyor. Türk şirketleri yalnızca kereste ve yarı mamul ürünleri ithal etmekle ilgilenmiyor, aynı zamanda ortak girişimler kurmaya, üretimi yerelleştirmeye ve teknoloji paylaşımına da odaklanıyor.

Uzmanlara göre, önümüzdeki yıllarda Türkiye’de Rus ürünlerine olan talep artmaya devam edecek. Bu eğilimi inşaat sektöründeki gelişmeler, yüksek kaliteli malzemelere yönelik artan talep ve Türk üreticilerin tedarik kaynaklarını çeşitlendirme çabaları destekleyecek.

Dolayısıyla İstanbul’daki iş heyeti, yalnızca müzakereler için bir platform değil, aynı zamanda Rusya ve Türkiye arasında orman ürünleri endüstrisinde sürdürülebilir ortaklıklar inşa etme yolunda önemli bir adım olacak. Yüksek kaliteli Rus malzemelerinin avantajlı lojistik koşullarıyla birleşmesi ve Türkiye’nin stratejik konumu, bu alanı ikili ticaretin genişletilmesi için en potansiyelli yönlerden biri haline getiriyor.



Bu bir reklamdır.

